الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من العاهل المغربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقية، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته لأخيه العاهل المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز المغربية، والذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب العاهل المغربي في البرقية عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقية، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه للعاهل المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز المغربية، والذي خلف العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب العاهل المغربي في البرقية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه.
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