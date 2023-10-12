الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من العاهل المغربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬الأخوية‭ ‬النبيلة‭ ‬ودعواته‭ ‬الصادقة،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقية،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التعزية‭ ‬والمواساة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬للعاهل‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬منطقة‭ ‬الحوز‭ ‬المغربية،‭ ‬والذي‭ ‬خلف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭.‬

وأعرب‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬سموه‭ ‬الأخوية‭ ‬النبيلة‭ ‬ودعواته‭ ‬الصادقة،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬سموه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

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