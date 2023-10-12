منح 88 طالبا في جامعة البحرين شهادات ((أكاديمية هواوي)) الاحترافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت عميدة كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين الدكتورة حصة جاسم الجنيد الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة لتعزيز المهارات العملية لدى الطلبة، وكذلك تعزيز خبراتهم، ورفع قدراتهم، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويتوافق مع الحاجات المستقبلية المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال تسليم د. الجنيد 88 طالباً وطالبة شهادات أكاديمية هواوي العالمية، حيث شاركت د. الجنيد في حفل لتكريم الطلبة الذين اجتازوا الدروس والدورات والامتحانات على منصة الأكاديمية في تخصصات: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس، وشبكات البيانات الرقمية.
وأوضحت د. الجنيد في كلمة لها »أن دورات أكاديمية هواوي العالمية تزيد من معرفة الطالب في مجال تخصصه، وتضيف إليها أيضاً كل ما هو جديد، كما أن هذه الشهادة ذات قيمة في سوق العمل، ويمكن أن تمنح الطالب الأولوية في فرص العمل«. ودعت -في هذا السياق- الطلبة إلى الاستفادة من التقنيات التعليمية الحديثة، التي توفرها أكاديمية هواوي العالمية، المنشأة حديثاً في جامعة البحرين.
وحضر الحفل -الذي أقيم بمقر الكلية- ممثلة شركة هواوي في الشرق الأوسط جولي بول.
وكانت جامعة البحرين قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، للاستفادة من أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير المواد الأكاديمية والمختبرات، ومواءمة تجربة التعلم مع المستوى المتوقع، الذي يتطلب الإلمام بجملة من المهارات التطبيقية الحالية والمستقبلية.
وتقضي هذه المذكرة بتعزيز التعاون بين الطرفين، لتقديم دورات تدريبية متطورة عبر الأكاديمية، لكل من الطاقم الأكاديمي والطلبة.
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