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منح 88 طالبا في جامعة البحرين شهادات ((أكاديمية هواوي)) الاحترافية

10/12/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جاسم‭ ‬الجنيد‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬خبراتهم،‭ ‬ورفع‭ ‬قدراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬الحاجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تسليم‭ ‬د‭. ‬الجنيد‭ ‬88‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬شهادات‭ ‬أكاديمية‭ ‬هواوي‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬د‭. ‬الجنيد‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬لتكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬الدروس‭ ‬والدورات‭ ‬والامتحانات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭: ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس،‭ ‬وشبكات‭ ‬البيانات‭ ‬الرقمية‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الجنيد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬‮»‬أن‭ ‬دورات‭ ‬أكاديمية‭ ‬هواوي‭ ‬العالمية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصه،‭ ‬وتضيف‭ ‬إليها‭ ‬أيضاً‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬الطالب‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل‮«‬‭. ‬ودعت‭ -‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭- ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التعليمية‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬أكاديمية‭ ‬هواوي‭ ‬العالمية،‭ ‬المنشأة‭ ‬حديثاً‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬


‬وحضر‭ ‬الحفل‭ -‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمقر‭ ‬الكلية‭- ‬ممثلة‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جولي‭ ‬بول‭.‬


‬وكانت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬وقعت‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬هواوي،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتطوير‭ ‬المواد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمختبرات،‭ ‬ومواءمة‭ ‬تجربة‭ ‬التعلم‭ ‬مع‭ ‬المستوى‭ ‬المتوقع،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الإلمام‭ ‬بجملة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬التطبيقية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬


‬وتقضي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬لتقديم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متطورة‭ ‬عبر‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والطلبة‭. ‬

كلمات دالة

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