اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك (أمن المملكة 9)

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- Akhbar Al Khaleej) اختتمت بقوة دفاع البحرين فعاليات التمرين البحري المشترك (أمن المملكة /9)، والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني، وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، وذلك صباح أمس.
وقد اشتمل التمرين على تنفيذ مجموعة من العمليات والمناورات التكتيكية البحرية، وتفعيل برامج وخطط التدريب المشتركة، في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة البحرية وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق الدفاعي المشترك للتصدي لعمليات القرصنة والتهريب من خلال عمليات تأمين الملاحة البحرية في المياه الإقليمية، والمتمثلة في تنفيذ فرضيات وتطبيقات ميدانية لآليات الاستجابة المباشرة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية.
وأثبت المشاركون خلال تنفيذ مجريات التمرين كفاءة عالية في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل جدارة وإتقان وفق الخطط المعدة للتمرين، تحقيقاً للأهداف المنشودة في رفع مستويات الجاهزية القتالية والإدارية.
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