اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك (أمن المملكة 9)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬التمرين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬والمناورات‭ ‬التكتيكية‭ ‬البحرية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬التدريب‭ ‬المشتركة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬‏والتكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‭ ‬للتصدي‭ ‬لعمليات‭ ‬القرصنة‭ ‬والتهريب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬تأمين‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬فرضيات‭ ‬وتطبيقات‭ ‬ميدانية‭ ‬لآليات‭ ‬الاستجابة‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭. ‬

وأثبت‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجريات‭ ‬التمرين‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬وإتقان‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬المعدة‭ ‬للتمرين،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭.‬

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