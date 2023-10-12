وزير الخارجية يثمن جهود السفير المصري لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاونٍ وتنسيقٍ مشترك إزاء مختلف القضايا، مثمنًا الجهود الطيبة والمقدرة التي اضطلع بها السيد ياسر محمد أحمد شعبان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمضي بها قدمًا نحو مستويات أرحب خدمةً للمصالح المشتركة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
من جهته، أعرب ياسر محمد أحمد شعبان عن اعتزازه وتقديره للمستوى المتقدم الذي تشهده العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، معبرًا عن شكره لوزير الخارجية وجميع المسؤولين في مملكة البحرين على ما لقيه من دعم وتعاون مستمرين، ومساندة متواصلة أسهمت في إنجاح مهام عمله الدبلوماسي، متمنيا لمملكة البحرين مزيدًا من الرقي والرخاء.
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