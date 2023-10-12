وزير الخارجية يثمن جهود السفير المصري لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاونٍ‭ ‬وتنسيقٍ‭ ‬مشترك‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬والمقدرة‭ ‬التي‭ ‬اضطلع‭ ‬بها‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭.‬‮

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من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتعاون‭ ‬مستمرين،‭ ‬ومساندة‭ ‬متواصلة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والرخاء‭.‬‮

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