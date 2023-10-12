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وفد موظفي الكونغرس الأمريكي يزور مدينة سلمان

10/12/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار‭ ‬وفدٌ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬زيارتهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬ونماذج‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالمدينة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفي‭ ‬حول‭ ‬المنجزات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مراحل‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬وحتى‭ ‬يومنا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلبية‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬عبر‭ ‬المسارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬ضمن‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاريع‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أبدى‭ ‬وفد‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إعجابهم‭ ‬بمدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تخدم‭ ‬آلافاً‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭.‬

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