وفد موظفي الكونغرس الأمريكي يزور مدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬اطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مراحل‭ ‬المسيرة‭ ‬الإسكانية‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬وحتى‭ ‬يومنا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلبية‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬عبر‭ ‬المسارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬ضمن‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاريع‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أبدى‭ ‬وفد‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إعجابهم‭ ‬بمدن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تخدم‭ ‬آلافاً‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭.‬

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