وفد موظفي الكونغرس الأمريكي يزور مدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) زار وفدٌ من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مدينة سلمان وذلك ضمن زيارتهم لمملكة البحرين، حيث اطلع الوفد على النهضة العمرانية ونماذج الوحدات الإسكانية وخدمات البنية التحتية بالمدينة، كما تم عرض فيديو تعريفي حول المنجزات الإسكانية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وخلال الجولة اطلع الوفد على أبرز مراحل المسيرة الإسكانية منذ حوالي 60 عاماً وحتى يومنا، من خلال تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للأسر البحرينية، عبر المسارات المختلفة، إلى جانب توفير 40 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وذلك بمشاريع المدن الإسكانية.
ومن جانبه أبدى وفد الكونغرس الأمريكي إعجابهم بمدن مملكة البحرين والتي تخدم آلافاً من المواطنين ضمن بيئة مستدامة توفر لهم السكن الملائم.
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