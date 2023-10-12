مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس جامعة الخليج العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬منى‭ ‬مبارك‭ ‬كانو‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬متمنية‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشادت‭ ‬فيه‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬ومستوى‭ ‬المناهج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬مستذكرة‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬العوهلي‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السابق‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬السابق‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬وطيب‭ ‬ثراه،‭ ‬مشيدة‭ ‬بإسهامات‭ ‬الفقيد‭ ‬وحرصه‭ ‬المخلص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬ودعم‭ ‬الجائزة‭ ‬بخبراته‭ ‬ومعارفه‭ ‬العميقة‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬ترحيب‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بالمبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المميزة‭ ‬مثل‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬ساهمت‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الباحثين‭ ‬والمبدعين‭ ‬الخليجيين‭ ‬والعرب،‭ ‬وشجعت‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والدراسات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭. ‬

رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بفكرة‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬المؤسستين‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬لتصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطور‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭. ‬

وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاشمي‭ ‬والدكتور‭ ‬ناظم‭ ‬الصالح‭ ‬والدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬والأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬درويش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬

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