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رئيس الشورى: نفخر بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة

10/12/2023 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬الدعم‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساندة‭ ‬حقوقها‭ ‬وقضاياها،‭ ‬يرتكزُ‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬والتطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وتترجم‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬مساندة‭ ‬ملكية‭ ‬لترسيخ‭ ‬أدوار‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬وضع‭ ‬أسسًا‭ ‬وركائز‭ ‬رصينة‭ ‬وثابتة،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تنامي‭ ‬عطاءات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬التي‭ ‬تؤديها‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التقدم‭ ‬والنهضة‭.‬

وثمَّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬برامج‭ ‬وطنية‭ ‬وخطط‭ ‬فاعلة‭ ‬تعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومساندة‭ ‬سموّه‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬يعتبر‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الوطنية‭ ‬المضيئة‭ ‬والفارقة،‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬مسارات‭ ‬متعددة‭ ‬أمام‭ ‬المرأة‭ ‬لإبراز‭ ‬جهودها‭ ‬وتفانيها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬هالة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لها،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المجلس‭ ‬لتعزيز‭ ‬تقدّم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتعميق‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬نماء‭ ‬وازدهار‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتقارير‭ ‬التفصيلية‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتُظهر‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬المرأة،‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬عالية‭ ‬تؤهلها‭ ‬لتقديم‭ ‬إسهامات‭ ‬ومبادرات‭ ‬وطنية‭ ‬إيجابية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يفخر‭ ‬بالشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ويصون‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويضمن‭ ‬استدامة‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬لمبادراتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التقدُّم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭. ‬

وأشادت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬سُجلت‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق،‭ ‬والحوار‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنَّ‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬يعدان‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الإستراتيجيين‭ ‬للمجلس،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬دورهما‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المرأة،‭ ‬وتعزز‭ ‬حقوقها،‭ ‬وترسخ‭ ‬أدوارها‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنموية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

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