رئيس النواب: دعم تقدم المرأة البحرينية في التنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬بعدما‭ ‬أثبتت‭ ‬كفاءة‭ ‬وتميز‭ ‬وشراكة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬ونهضتها‭.‬

وأشاد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬وجهود‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬ومنهجية‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الرائدة،‭ ‬عبر‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بدور‭ ‬واسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإدماج‭ ‬احتياجاتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمكتبه‭ ‬أمس،‭ ‬هالة‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬لدعم‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإبراز‭ ‬مكانتها‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬والمسؤوليات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬يترجم‭ ‬نوعية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والجادة‭ ‬بين‭ ‬المجلسين،‭ ‬ومنطلقاتها‭ ‬الثابتة‭ ‬ومنهاج‭ ‬عملها‭ ‬الرئيسي‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭.‬

وأشادت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بدور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للمجلس‭ ‬تطبيق‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬ومتابعة‭ ‬أداء‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬ذلك‭ ‬باعتبار‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬شريكاً‭ ‬وحليفاً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استثمار‭ ‬الدليل‭ ‬البرلماني‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السادة‭ ‬النواب‭ ‬باعتباره‭ ‬مرجعاً‭ ‬مهماً‭ ‬لكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وقياس‭ ‬أثر‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬أولويات‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬المراجعة‭ ‬والتعديل‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وبرامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والدعم‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبرامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬لجنة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭. ‬كما‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬تفعيل‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬كآلية‭ ‬شاملة‭ ‬لمتابعة‭ ‬وقياس‭ ‬وتقييم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬

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