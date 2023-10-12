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القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين القوة ماضية بخطوات ثابتة نحو آفاق التطور والتحديث

10/12/2023 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬متابعته‭ ‬الميدانية‭ ‬المستمرة‭ ‬والدائمة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬إنجازات‭ ‬التحديث‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬التطوير‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬برامج‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب‭.‬

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فإن‭ ‬خطط‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تستمد‭ ‬مرتكزاتها‭ ‬وقواعدها‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬النظريات‭ ‬والعلوم‭ ‬العسكرية‭ ‬والإستراتيجيات‭ ‬الدفاعية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬وبفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬فإن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬بخطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬التطور‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬عدتها‭ ‬وعتادها‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الشامخة‭ ‬الأبية‭ ‬ستظل‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وعزم‭ ‬بجهود‭ ‬‏رجالها‭ ‬الأشداء‭ ‬الذين‭ ‬صدقوا‭ ‬فيما‭ ‬عاهدوا‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الوطني‭ ‬النبيل‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬يستلهمون‭ ‬الفداء‭ ‬والتضحية‭ ‬والمبادئ‭ ‬السامية‭ ‬لنصرة‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬التليد‭.‬

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