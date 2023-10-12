القائد العام يتفقد عددا من وحدات قوة دفاع البحرين القوة ماضية بخطوات ثابتة نحو آفاق التطور والتحديث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح أمس، عددا من وحدات قوة دفاع البحرين وذلك ضمن متابعته الميدانية المستمرة والدائمة للوقوف على أهم إنجازات التحديث والاطلاع على مراحل التطوير وما وصلت إليه برامج الإعداد والتدريب.
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، فإن خطط الارتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية في مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تستمد مرتكزاتها وقواعدها من أحدث النظريات والعلوم العسكرية والإستراتيجيات الدفاعية المعاصرة، وبفضل من الله تعالى فإن قوة دفاع البحرين ماضية بخطوات ثابتة نحو آفاق التطور والتحديث في عدتها وعتادها.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذه القوة الشامخة الأبية ستظل بكل قوة وعزم بجهود رجالها الأشداء الذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه محل فخر واعتزاز، مشيداً بالدور الوطني النبيل لرجال قوة دفاع البحرين الذين يستلهمون الفداء والتضحية والمبادئ السامية لنصرة الحق من تاريخ الوطن التليد.
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