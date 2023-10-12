بلينكن لإسرائيل: أمريكا ستكون دائمًا بجانبكم

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تل أبيب - الوكالات: تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس بدعم الولايات المتحدة «الدائم» لإسرائيل. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، متوجها الى المسؤولين الإسرائيليين، «قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أمريكا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم». ووصل بلينكن أمس إلى إسرائيل في زيارة داعمة لإسرائيل في حربها بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس على إسرائيل. وفي وقت تعهد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعم كامل لإسرائيل دون الدعوة إلى ضبط النفس، ألمح بلينكن إلى الحاجة إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف.
وأضاف وزير الخارجية «على كل من يريد السلام والعدالة أن يدين الإرهاب الذي تمارسه حماس، نحن نعلم أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة للعيش بمعايير متساوية من الأمن والحرية وفرص العدالة والكرامة».
وقال بلينكن «أقف أمامكم ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة فقط وإنما كيهودي أيضا... أقف أمامكم كزوج وأب لأطفال صغار».
ووعد بلينكن بأن إدارة بايدن والكونجرس الأمريكي سيعملان معا على تلبية الطلبات العسكرية لإسرائيل.
أما رئيس الوزراء نتانياهو فأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي. وقال إن حماس التي تحكم قطاع غزة يجب أن تعامل مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأضاف «مثلما تم سحق داعش، سيتم سحق حماس».
أعربت دول الحلف الأطلسي الخميس عن «تضامنها» مع إسرائيل. وأعلن الحلف في بيان صدر بعيد استئناف أعمال وزراء الدفاع المجتمعين منذ الأربعاء في بروكسل «أعرب الحلفاء عن تضامنهم مع إسرائيل مؤكدين بوضوح أن من حقها الدفاع عن نفسها».
وندد الحلف بهجوم حماس وأكد الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن بحسب البيان أن «إسرائيل ليست وحيدة».
وأعلن عدد من الحلفاء أنهم سيقدمون المساعدة لإسرائيل، وفق البيان الذي لم يذكر عدد هذه الدول.
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