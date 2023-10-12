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بلينكن لإسرائيل: أمريكا ستكون دائمًا بجانبكم

10/12/2023 7:17:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ - ‬الوكالات‭: ‬تعهد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬بدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬الدائم‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬جمعه‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكونون‭ ‬أقوياء‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسكم،‭ ‬لكن‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬موجودة،‭ ‬فلن‭ ‬تضطروا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أبدا،‭ ‬سنكون‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬جانبكم‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬داعمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬تعهد‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬كامل‭ ‬لإسرائيل‭ ‬دون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬ألمح‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬السلام‭ ‬والعدالة‭ ‬أن‭ ‬يدين‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬حماس،‭ ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتطلعاته‭ ‬المشروعة‭ ‬للعيش‭ ‬بمعايير‭ ‬متساوية‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والحرية‭ ‬وفرص‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‮»‬‭.

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬أقف‭ ‬أمامكم‭ ‬ليس‭ ‬كوزير‭ ‬خارجية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬كيهودي‭ ‬أيضا‭... ‬أقف‭ ‬أمامكم‭ ‬كزوج‭ ‬وأب‭ ‬لأطفال‭ ‬صغار‮»‬‭.

ووعد‭ ‬بلينكن‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬والكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيعملان‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭.

أما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتانياهو‭ ‬فأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬مثل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭).
‬وأضاف‭ ‬‮«‬مثلما‭ ‬تم‭ ‬سحق‭ ‬داعش،‭ ‬سيتم‭ ‬سحق‭ ‬حماس‮»‬‭.
‬أعربت‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تضامنها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأعلن‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬بعيد‭ ‬استئناف‭ ‬أعمال‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬المجتمعين‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬الحلفاء‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬مؤكدين‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬الحلف‭ ‬بهجوم‭ ‬حماس‭ ‬وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬أندرس‭ ‬فوغ‭ ‬راسموسن‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬وحيدة‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬أنهم‭ ‬سيقدمون‭ ‬المساعدة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬عدد‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭.

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