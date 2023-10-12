استئناف موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بمسابقة ((الحداق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع - لجنة الموروث: أعلنت لجنة الموروث البحرين استئناف فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في عطلة نهاية هذا الأسبوع بإقامة مسابقة صيد الأسماك (الحداق).
واجتمعت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري الذي يقام بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، مع المشاركين في مسابقة «الحداق».
وشرحت اللجنة الآليات والضوابط الخاصة بمسابقة «الحداق» والتي تقام لشوط واحد على مدى يومين متواصلين.
وقال أحمد الشملان مسؤول المسابقات بموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري إن مسابقة صيد الأسماك تشهد إقبالا كبيرا بعد تسجيل 600 شخص يمثلون نحو 150 فريقا.
وتشمل المسابقة أربعة أنوع من السمك هي الهامور والكنعد والجد والشعري ويفوز في كل فئة أصحاب المراكز الأولى الذين يستطيعون اصطياد أكبر سمكة فردية.
كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا تحضيرا خاصا لوضع الأطر العريضة للمسابقة وتوزيع المهام على الأعضاء.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للرياضات الموروث البحري أحد أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر فيه البحرين منذ القدم وجعل منها مركزًا إقليميًا مهما في صيد اللؤلؤ.
وأقيمت الشهر الماضي مسابقات الغوص الحر في هير شتية بالإضافة إلى سباقين لقوارب التجديف الشعبي التراثية على أن تختتم فعاليات الموسم خلال الشهر المقبل بسباق قوارب التجديف الشعبي على كأس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
MENAFN12102023000055011008ID1107234880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.