استئناف موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بمسابقة ((الحداق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ - ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬الموروث‭ ‬البحرين‭ ‬استئناف‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭).‬

واجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬الحداق‮»‬‭.‬

وشرحت‭ ‬اللجنة‭ ‬الآليات‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بمسابقة‭ ‬‮«‬الحداق‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬لشوط‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬متواصلين‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الشملان‭ ‬مسؤول‭ ‬المسابقات‭ ‬بموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إن‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬يمثلون‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬فريقا‭.‬

وتشمل‭ ‬المسابقة‭ ‬أربعة‭ ‬أنوع‭ ‬من‭ ‬السمك‭ ‬هي‭ ‬الهامور‭ ‬والكنعد‭ ‬والجد‭ ‬والشعري‭ ‬ويفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬اصطياد‭ ‬أكبر‭ ‬سمكة‭ ‬فردية‭.‬

كما‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬اجتماعا‭ ‬تحضيرا‭ ‬خاصا‭ ‬لوضع‭ ‬الأطر‭ ‬العريضة‭ ‬للمسابقة‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭ ‬على‭ ‬الأعضاء‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وأقيمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مسابقات‭ ‬الغوص‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬هير‭ ‬شتية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباقين‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬التراثية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬الموسم‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بسباق‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬