علي بن خليفة يشيد بأداء منتخب كرة الصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: شهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مباراة منتخب كرة الصالات أمام نظيره الكويتي، والتي أقيمت الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن ختام التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024.
وقد شهدت المباراة حضور وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، وسفير الكويت لدى مملكة البحرين سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، وعضوي مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم عارف المناعي ومهند الأنصاري.
والتقى الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أفراد المنتخب الوطني لكرة الصالات بعد المباراة، مهنئًا إياهم بمناسبة الظفر ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية، مشيدًا بالأداء المميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب خلال التصفيات، ومثنيًا على عمل الجهازين الفني والإداري.
وأكد أن مجلس الإدارة سيولي المشاركة القارية اهتمامًا كبيرًا وبالغًا، خصوصًا مع التطور اللافت للعبة كرة الصالات، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات في التصفيات الآسيوية للنظر إلى الأمام بتفاؤل أكبر نحو تحقيق نتائج إيجابية في كأس آسيا 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم: «ندعم منتخبنا الوطني لكرة الصالات بالسبل كافة، وحريصون على أن نهيئ الأرضية الصلبة نحو إعداده بالشكل المناسب للاستحقاق القاري، ونتمنى أن يوفق لاعبو المنتخب في الظهور الإيجابي الذي يعكس رقي وتقدم كرة القدم البحرينية».
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