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علي بن خليفة يشيد بأداء منتخب كرة الصالات

10/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬شهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬الأربعاء‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضور‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسفير‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬وعضوي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عارف‭ ‬المناعي‭ ‬ومهند‭ ‬الأنصاري‭.‬

والتقى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬مهنئًا‭ ‬إياهم‭ ‬بمناسبة‭ ‬الظفر‭ ‬ببطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات،‭ ‬ومثنيًا‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سيولي‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وبالغًا،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬اللافت‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬للنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بتفاؤل‭ ‬أكبر‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالسبل‭ ‬كافة،‭ ‬وحريصون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نهيئ‭ ‬الأرضية‭ ‬الصلبة‭ ‬نحو‭ ‬إعداده‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬للاستحقاق‭ ‬القاري،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬رقي‭ ‬وتقدم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

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