اتحاد كمال الأجسام يطرح تذاكر بطولة الخليج الأولى في 5 مراكز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
البديع – اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية: أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية طرح تذاكر دخول بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام للجمهور الكريم والتي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين والتي ستقام منافساتها يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
وقال الاتحاد إن التذاكر متوفرة في المراكز الـ 5 من أمس الخميس حتى نفادها وذلك في 5 مراكز، الأول مركز غسان الرياضي بمجمع الرملي في عالي، المركز الثاني فتنس هاوس للمكملات الغذائية بسترة، المركز الثالث صالات الراوي الرياضية بمدينة حمد في فرعيها الدوار 2 باللوزي والدوار 12 بالمالكية، المركز الرابع واوان بروتين بالبسيتين والمركز الخامس بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية بشارع البديع (وسيكون في مقر الاتحاد فقط من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً)، كما سيتم توفير نقطة أخيرة عند بوابة قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين وذلك يوم البطولة.
ويبلغ سعر التذكرة دينارين بحريني، حيث سيحصل المشتري على رصيد شراء التذكرة وأسويرة باللون الأزرق والتي تعتبر التصريح الرسمي لدخول منافسات البطولة، ولا بد أن يستخدم الجمهور هذه الأسويرة الخاصة ببطولة الخليج الأولى لبناء ليوم البطولة.
ودعا الاتحاد الجمهور الالتزام بقواعد وشروط البطولة والالتزام بتعليمات المنظمين والمحافظة على نظافة القاعة وجميع المرافق الأخرى بجامعة البحرين من أجل تحقيق جميع عوامل النجاح للبطولة الخليجية الأولى لبناء الأجسام.
MENAFN12102023000055011008ID1107234878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.