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اتحاد كمال الأجسام يطرح تذاكر بطولة الخليج الأولى في 5 مراكز

10/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

البديع‭ ‬ ‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬دخول‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬للجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بقاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬إن‭ ‬التذاكر‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حتى‭ ‬نفادها‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مراكز،‭ ‬الأول‭ ‬مركز‭ ‬غسان‭ ‬الرياضي‭ ‬بمجمع‭ ‬الرملي‭ ‬في‭ ‬عالي،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فتنس‭ ‬هاوس‭ ‬للمكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬بسترة،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬فرعيها‭ ‬الدوار‭ ‬2‭ ‬باللوزي‭ ‬والدوار‭ ‬12‭ ‬بالمالكية،‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬واوان‭ ‬بروتين‭ ‬بالبسيتين‭ ‬والمركز‭ ‬الخامس‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بشارع‭ ‬البديع‭ (‬وسيكون‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬2‭ ‬ظهراً‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬نقطة‭ ‬أخيرة‭ ‬عند‭ ‬بوابة‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬البطولة‭.‬

ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬دينارين‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬المشتري‭ ‬على‭ ‬رصيد‭ ‬شراء‭ ‬التذكرة‭ ‬وأسويرة‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬التصريح‭ ‬الرسمي‭ ‬لدخول‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬الجمهور‭ ‬هذه‭ ‬الأسويرة‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬ليوم‭ ‬البطولة‭.‬

ودعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمهور‭ ‬الالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬وشروط‭ ‬البطولة‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعليمات‭ ‬المنظمين‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬القاعة‭ ‬وجميع‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬جميع‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭.‬

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