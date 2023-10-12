((حكام كرة القدم)) يفوز بأفضل مبادرة رقمية في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: حصل الموظف بقسم تقنية المعلومات في الاتحاد البحريني لكرة القدم صالح كاظم، على جائزة أفضل مبادرة رقمية ضمن قطاع الأفراد في الحفل الذي أقيم على هامش منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات.
وشهد الحفل إعلان الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية.
والمشروع الفائز MyBFA / BFA connect هو مشروع تم تطويره ضمن استراتيجية التحول الرقمي للاتحاد البحريني لكرة القدم، إذ تم اعتماده بدءًا من الموسم الجاري 2023-2024 بشكل تجريبي لجميع الحكام المعتمدين لدى الاتحاد، والبالغ عددهم 117 حكمًا يديرون مسابقات الكبار والفئات العمرية. ويهدف البرنامج إلى إنشاء تقارير المباريات بشكل إلكتروني وإرساله بشكل تلقائي إلى لجنة وقسم شؤون الحكام وقسم المسابقات والتسجيل، إذ يحفظ البرنامج المعلومات في قاعدة بيانات آمنة يسهل الوصول إليها مستقبلاً، كما يوفر أيضًا الحساب التعريفي للحكام وإمكانية التواصل المباشر معهم.
وقدم الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، شهادة تكريم للموظف صالح كاظم، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعد منطلقًا لبذل المزيد من الجهود في إطار تحقيق تطلعات خطة التحول الرقمي بالاتحاد، والذي يحرص دائمًا على تقديم أفضل مستويات الخدمة لأطراف المنظومة الكروية كافة.
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