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((حكام كرة القدم)) يفوز بأفضل مبادرة رقمية في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية

10/12/2023 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬حصل‭ ‬الموظف‭ ‬بقسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صالح‭ ‬كاظم،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬رقمية‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

والمشروع‭ ‬الفائز‭ ‬ MyBFA ‭/‬ BFA ‭ ‬ connect ‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬لجميع‭ ‬الحكام‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬117‭ ‬حكمًا‭ ‬يديرون‭ ‬مسابقات‭ ‬الكبار‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭. ‬ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬تقارير‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬إلكتروني‭ ‬وإرساله‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬وقسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬وقسم‭ ‬المسابقات‭ ‬والتسجيل،‭ ‬إذ‭ ‬يحفظ‭ ‬البرنامج‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬آمنة‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬الحساب‭ ‬التعريفي‭ ‬للحكام‭ ‬وإمكانية‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬معهم‭.‬

وقدم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬شهادة‭ ‬تكريم‭ ‬للموظف‭ ‬صالح‭ ‬كاظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعد‭ ‬منطلقًا‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬والذي‭ ‬يحرص‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬لأطراف‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية‭ ‬كافة‭.‬

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