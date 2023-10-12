النجمة يتعاقد مع الأمريكي ((روبنسون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي النجمة مع المحترف الأمريكي روبنسون لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2023-2024، وسبق للاعب تمثيل فريق المنامة في الموسم الماضي وقدم مستويات كبيرة، كما شارك مع المنامة في المراحل الأولى من بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ) وأسهم في بلوغ الفريق المرحلة النهائية.
ووصل روبنسون يوم أمس إلى مملكة البحرين وقد انخرط في تدريبات فريقه.
من جانب آخر لا يعرف بعد إن كان روبنسون المحترف الوحيد للنجمة، أم سيتعاقد مع محترف ثان في الأيام القادمة.
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