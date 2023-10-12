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النجمة يتعاقد مع الأمريكي ((روبنسون))

10/12/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬روبنسون‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وسبق‭ ‬للاعب‭ ‬تمثيل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وقدم‭ ‬مستويات‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الفريق‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭.‬

ووصل‭ ‬روبنسون‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقد‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقه‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬روبنسون‭ ‬المحترف‭ ‬الوحيد‭ ‬للنجمة،‭ ‬أم‭ ‬سيتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

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