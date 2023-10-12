((تشيزم)) يوقع للسلام السعودي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي السلام السعودي مع الأمريكي واين تشيزم لاعب منتخبنا الوطني لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في هذا الموسم بالدوري الممتاز، وسبق للاعب اللعب في السعودية مع أندية أحد والوحدة.
كما سبق له اللعب في البحرين مع أندية المنامة والأهلي والبحرين، ومثل منتخب الرجال في العديد من البطولات كانت آخر دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 التي أقيمت بالصين.
ويعول نادي السلام على خبرة اللاعب الكبيرة ومهارته في التمركز تحت الحلق والتسجيل من خارج القوس (الثلاثيات)، في قيادة الفريق نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.
ويقود نادي السلام المدرب الوطني حسين قاهري للموسم الثاني على التوالي.
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