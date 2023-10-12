((تشيزم)) يوقع للسلام السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬السلام‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬واين‭ ‬تشيزم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬وسبق‭ ‬للاعب‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬أحد‭ ‬والوحدة‭.‬

كما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والبحرين،‭ ‬ومثل‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالصين‭.‬

ويعول‭ ‬نادي‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬اللاعب‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومهارته‭ ‬في‭ ‬التمركز‭ ‬تحت‭ ‬الحلق‭ ‬والتسجيل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭ (‬الثلاثيات‭)‬،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭.‬

ويقود‭ ‬نادي‭ ‬السلام‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬قاهري‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬