نادي المحرق يعقد عموميته 26 أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي المحرق عقد الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية للنادي، في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023م بمقر النادي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي.
وأهاب مجلس الإدارة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية تسديد الاشتراك السنوي خلال الفترة 12 - 21 أكتوبر 2023م لدى الأمانة المالية خلال الدوام الرسمي، وذلك من أجل المشاركة الفعالة في الاجتماع.
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