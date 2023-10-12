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نادي المحرق يعقد عموميته 26 أكتوبر

10/12/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي،‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬بمقر‭ ‬النادي،‭ ‬ويتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭.‬

وأهاب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬تسديد‭ ‬الاشتراك‭ ‬السنوي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ - ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬لدى‭ ‬الأمانة‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬

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