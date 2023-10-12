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منتخبنا يكسب قيرغستان بثنائية

10/12/2023 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


كسب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسه‭ ‬قيرغستان‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬ودياً‭ ‬ضمن‭ ‬تجمع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬واحتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭.‬

وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الرباعي‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وعلى‭ ‬الأطراف‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬وفي‭ ‬المقدمة‭ ‬المهاجم‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭.‬

وسيواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭.‬

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