منتخبنا يكسب قيرغستان بثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم منافسه قيرغستان بهدفين دون مقابل، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما ودياً ضمن تجمع أكتوبر الحالي، واحتضنها ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق.
وأحرز هدفي المنتخب محمد عبدالوهاب وعبدالله الحشاش.
وبدأ منتخبنا بتشكيلة مكونة من الحارس سيد محمد جعفر، وفي خط الدفاع الرباعي محمد عادل، وليد الحيام، أمين بنعدي، عبدالله الخلاصي، وفي خط الوسط محمد عبدالوهاب، محمد الحردان، كميل الأسود، وعلى الأطراف علي مدن ومهدي حميدان، وفي المقدمة المهاجم عبدالله يوسف.
وسيواصل المنتخب برنامجه الإعدادي حتى موعد المواجهة القادمة، حيث سيخوض منتخبنا مباراته الثانية يوم 17 أكتوبر أمام منتخب الفلبين.
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