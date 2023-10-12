هونيس يثني على ناجلسمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬أولي‭ ‬هونيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬للمنتخب‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬وهنأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬اختياره‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكتي‭ ‬‮«‬أر‭.‬تي‭.‬إل‮»‬‭ / ‬‮«‬إن‭.‬تي‭.‬في‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مدرب‭ ‬جديد،‭ ‬وشاب‭. ‬تعافى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الآن،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭. ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النشاط‭. ‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬اكتسب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬والآن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭. ‬يحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬العزيمة‭ ‬والطاقة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬جوليان‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لهذا‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لناجلسمان،‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭.‬

وجرى‭ ‬تعيين‭ ‬ناجلسمان‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ويرى‭ ‬هونيس‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الإيجابي‭ ‬حصول‭ ‬ناجلسمان‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬قصير‭ ‬الأمد‭ ‬يمتد‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬جوليان‭ ‬يقوم‭ ‬بمجازفة‭ ‬بعقد‭ ‬قصير‭ ‬الأمد،‭ ‬وأيضا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭. ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬ضخمة‭ ‬للطرفين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الضخم،‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬كل‭ ‬عام‮»‬‭.‬