Friday, 13 October 2023 03:02 GMT

هونيس يثني على ناجلسمان

10/12/2023 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أثنى‭ ‬أولي‭ ‬هونيس‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬للمنتخب‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان،‭ ‬وهنأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬اختياره‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكتي‭ ‬‮«‬أر‭.‬تي‭.‬إل‮»‬‭ / ‬‮«‬إن‭.‬تي‭.‬في‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مدرب‭ ‬جديد،‭ ‬وشاب‭. ‬تعافى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬الآن،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭. ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النشاط‭. ‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬اكتسب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القوة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬والآن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭. ‬يحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬العزيمة‭ ‬والطاقة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬جوليان‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لهذا‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لناجلسمان،‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭.‬

وجرى‭ ‬تعيين‭ ‬ناجلسمان‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمته‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ويرى‭ ‬هونيس‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الإيجابي‭ ‬حصول‭ ‬ناجلسمان‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬قصير‭ ‬الأمد‭ ‬يمتد‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬جوليان‭ ‬يقوم‭ ‬بمجازفة‭ ‬بعقد‭ ‬قصير‭ ‬الأمد،‭ ‬وأيضا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭. ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬ضخمة‭ ‬للطرفين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الضخم،‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬كل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

MENAFN12102023000055011008ID1107234872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث