هونيس يثني على ناجلسمان

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ (د ب أ): أثنى أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على المدير الفني الجديد للمنتخب جوليان ناجلسمان، وهنأ الاتحاد الألماني على اختياره.
وقال في مقابلة مع شبكتي «أر.تي.إل» / «إن.تي.في» أمس الخميس: «إنه مدرب جديد، وشاب. تعافى بشكل كامل الآن، حصل على إجازة طويلة بعد رحيله عن بايرن. ولديه الكثير من النشاط. أنا مقتنع من أنه اكتسب الكثير من القوة».
وأضاف: «والآن المنتخب الوطني بحاجة إلى التفاؤل. يحتاج المنتخب للكثير من العزيمة والطاقة، وأعتقد أن جوليان هو الشخص المناسب لهذا».
وستكون المباراة الودية أمام المنتخب الأمريكي غدا السبت هي أول مباراة لناجلسمان، الذي أقيل من تدريب بايرن في مارس الماضي، يقود فيها المنتخب الألماني.
وجرى تعيين ناجلسمان مديرا فنيا للمنتخب الألماني خلفا لهانسي فليك، وستكون مهمته هي إعادة المنتخب الألماني لتحقيق نتائج إيجابية قبل خوض منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.
ويرى هونيس أنه من الإيجابي حصول ناجلسمان على عقد قصير الأمد يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام العام المقبل.
وقال: «جوليان يقوم بمجازفة بعقد قصير الأمد، وأيضا الاتحاد الألماني. إذا سارت الأمور بشكل جيد، ستكون هناك فرصة ضخمة للطرفين مرة أخرى».
وأضاف: «ولكن يجب على الطرفين التركيز على هذا الحدث الضخم، بطولة أمم أوروبا في ألمانيا. هذا لا يحدث كل عام».
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