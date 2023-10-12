التسلسل الهرمي حول مبابي ((يتطوّر)) في منتخب فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬من‭ ‬يرافق‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؟‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬2022،‭ ‬‮«‬يتطوّر‮»‬‭ ‬التسلسل‭ ‬الهرمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهجومي‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المدرّب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬تثبيت‭ ‬أحد‭ ‬الهدافين‭ ‬قدميه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائد‭ ‬الفتاك‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأزرق‭.‬

ماركوس‭ ‬تورام،‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬أو‭ ‬راندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬رقم‭ ‬9،‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬أو‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن؟‭ ‬انها‭ ‬مشكلة‭ ‬الأثرياء‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬‮«‬المعاناة‮»‬‭ ‬منها،‭ ‬وديشان‭ ‬مدرك‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أشتكي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

مع‭ ‬انطلاق‭ ‬ضربة‭ ‬البداية‭ ‬لمباراة‭ ‬فرنسا‭ ‬وهولندا‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كاس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬اقتربت‭ ‬فرنسا‭ ‬منطقياً‭ ‬من‭ ‬بلوغها،‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مروحة‭ ‬خيارات‭ ‬واسعة‭ ‬لـ«ديه‭ ‬ديه‮»‬‭. ‬اختبر‭ ‬بعضها‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وصفة‭ ‬سحرية‭.‬

شرح‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬كليرفونتين‭ ‬التدريبي،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التجمّع‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬أيضاً‭ ‬مواجهة‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬اسكتلندا‭ ‬ودياً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليل‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬التسلسل‭ ‬الهرمي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أكتوبر،‭ ‬نوفمبر،‭ ‬مارس‭ ‬أو‭ ‬يونيو،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تطوّر‮»‬‭.‬





رصيد‭ ‬هشّ‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬الاحصائية،‭ ‬يصعب‭ ‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭. ‬يقدّم‭ ‬تورام‭ ‬مستويات‭ ‬جميلة‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭: ‬هدفان‭ ‬وسبع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭. ‬بدأ‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬ميلانو،‭ ‬جيرو،‭ ‬الموسم‭ ‬بأرقام‭ ‬مميزة‭ (‬4‭ ‬أهداف‭ ‬و3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬الشباك‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭. ‬أما‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬إصابة،‭ ‬فقد‭ ‬سجّل‭ ‬مرتين‭ ‬ولعب‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الزرق‮»‬،‭ ‬يملك‭ ‬الثلاثي‭ ‬رصيداً‭ ‬هشاً‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭: ‬فكّ‭ ‬تورام‭ ‬أخيراً‭ ‬صيامه‭ ‬ضد‭ ‬إيرلندا‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬جيرو‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬المتواضعة،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الشباك‭ ‬تعاند‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬منذ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬المغرب‭.‬

احصائيات‭ ‬لا‭ ‬يعوّل‭ ‬ديشان‭ ‬كثيرا‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يصبح‭ ‬لاعب‭ ‬ما‭ ‬أساسياً‭ ‬لأنه‭ ‬سجّل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف،‭ ‬انما‭ ‬يتعلّق‭ ‬الأمر‭ ‬بصفات‭ ‬اللاعب‭ ‬ومناسبته‭ ‬للخصم‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬يملك‭ ‬أوليفييه‭ ‬وماركوس‭ ‬صفات‭ ‬متشابهة‭ ‬نوعاً‭ ‬ما،‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬الذي‭ ‬نبحث‭ ‬عنه‭ ‬وظهره‭ ‬إلى‭ ‬المرمى،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬كولو‭ ‬ميزات‭ ‬مختلفة‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬عمقاً‭.‬

عامل‭ ‬آخر‭ ‬يجب‭ ‬أخذه‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬النضارة‭ ‬الجسدية‭: ‬‮«‬يبلغ‭ ‬أوليفييه‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحاول‭ ‬مدربه‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬توفير‭ ‬جهده‭. ‬يلعب‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يخوض‭ ‬دوماً‭ ‬مباريات‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الوضع‭ ‬مماثل‭ ‬مع‭ ‬تورام‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬نادراً‭ ‬مبارياته‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو،‭ ‬وكولو‭ ‬مواني‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬الخاضع‭ ‬للمداورة‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

نظراً‭ ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مركز،‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬الجناح،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المواجهة‭ ‬ضد‭ ‬إيرلندا‭ (‬1-0‭) ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬خاض‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدقائق‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬جيرو‭ ‬وتورام‭.‬





خطر‭ ‬دائم‭ ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«كيكي‮»‬،‭ ‬فان‭ ‬الصراع‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬الميمنة‭.‬

كان‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬ضد‭ ‬هولندا،‭ ‬جبل‭ ‬طارق،‭ ‬اليونان‭ ‬وألمانيا‭. ‬استهل‭ ‬ديمبيليه،‭ ‬المصاب‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬مباراة‭ ‬إيرلندا‭ ‬أساسياً‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

افتتح‭ ‬كومان‭ ‬عداده‭ ‬التسجيلي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬بثنائية‭ ‬ضد‭ ‬فرايبورغ‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬يفضّله‭ ‬ديشان‭ ‬على‭ ‬‮«‬ديبموز‮»‬‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭.‬

قال‭ ‬ديشان‭ ‬مبتسماً‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بدأت‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬كينغسلي‭ ‬أو‭ ‬عثمان‭ ‬واستبدل‭ ‬أحدهما‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نصف‭ ‬ساعة،‭ ‬فان‭ ‬الخطر‭ ‬يبقى‭ ‬كبيراً،‭ ‬ومن‭ ‬يدخل‭ ‬يتمتع‭ ‬بنضارة‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

لن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬هولندا‭ ‬سهلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬شهيته‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬لكن‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬معادلة‭ ‬رقم‭ ‬ميشال‭ ‬بلاتيني‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ (‬41‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬صاحب‭ ‬المستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬يحتلّ‭ ‬موقعاً‭ ‬أكثر‭ ‬تراجعاً‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭.‬

ويخشى‭ ‬منتخب‭ ‬الطواحين‭ ‬تكرار‭ ‬نتيجة‭ ‬الذهاب‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬ساحقة‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬للفرنسيين‭.‬



