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الأولمبية الـدولية تعلـق عــضوية روســيا

10/12/2023 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بومباي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬علّقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬لوضعها‭ ‬تحت‭ ‬سلطتها‭ ‬خمس‭ ‬منظمات‭ ‬لمناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬محتلة‭.‬

وقالت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الأحادي‭ ‬المتخذ‭ ‬من‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بضم‭ ‬المنظمات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأوكرانية‭ (‬دانييتسك،‭ ‬خيرسون،‭ ‬لوهانسك،‭ ‬زابوروجيا‭) ‬يشكّل‭ ‬خرقاً‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬لأنه‭ ‬ينتهك‭ ‬السلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

ويحرم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تلقائياً‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬الأولمبي‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬عواقب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المحتملة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيفي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وأولمبياد‭ ‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬ستقرّرها‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬تعليق‭ ‬نشاطها‭: ‬‮«‬اتخذت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬يأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬وله‭ ‬دوافع‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭.. ‬الرياضيون‭ ‬الروس،‭ ‬الموقوف‭ ‬معظمهم‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬سبب،‭ ‬لم‭ ‬يتأثروا‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بمثابة‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬الشتوي‭ ‬2022،‭ ‬موصية‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬بتعليق‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬وحظر‭ ‬رموزها‭ ‬كالعلم‭ ‬والنشيد‭ ‬الوطني‭.‬

لكن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أوصت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بإعادة‭ ‬دمج‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة‭ ‬و«على‭ ‬أساس‭ ‬فردي‮»‬،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدعموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعَّال‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

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