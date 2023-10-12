كـــوردا يلحــق بهوركــاتش إلــى نصف النهــائي

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): بات البولندي هوبرت هوركاتش المصنف سادس عشر أوّل المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على المجري فابيان ماروجان 4-6 و6-1 و6-3 أمس الخميس في ربع النهائي، ليضرب موعداً مع الأمريكي سيباستيان كوردا.
واحتاج هوركاتش إلى ساعة و43 دقيقة لإنهاء مغامرة ماروجان الذي كان قد أطاح بالنرويجي كاسبر رود الثامن من ثمن النهائي.
وهي المواجهة الاولى بين هوركاتش السابع عشر عالميا وماروجان الـ91.
واستهل ماروجان المباراة بطريقة مثالية عندما كسر إرسال هوركاتش في الشوط الثاني وتقدم 2-1، لكن البولندي نجح في رد التحية في الشوط الثامن مدركا التعادل 4-4، بيد أن المجري كسب الشوطين التاليين بكسره إرسال منافسه في الشوط التاسع وأنهى المجموعة في صالحه 6-4.
واستعاد هوركاتش توازنه في المجموعة الثانية وكسبها بسهولة 6-1 بعدما كسر إرسال المجري في الشوطين الرابع والسادس.
واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة، وفرض التعادل نفسه حتى الشوط السادس 3-3 قبل أن يكسب البولندي ثلاثة أشواط متتالية كاسرا إرسال المجري في الشوطين السابع والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3.
ويلتقي هوركاتش في الدور المقبل مع الأمريكي سيباستيان كوردا الذي تغلب على مواطنه بن شيلتون في اول مواجهة بينهما 6-7 (12/10)، 6-2، و7-6 (6/8).
وتأهل كوردا الى المربع الذهبي في احدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرته.
ومع اغلاق سقف الملعب بداعي الامطار جاءت المباراة نارية من بدايتها بعدما لم تحسم المجموعة الاولى الا في شوط كسر التعادل لمصلحة شيلتون الذي كان قد حقق ارسالاً ساحقاً خلال المجموعة الافتتاحية بسرعة 235 كيلومترا.
الا انّ كوردا استعاد توازنه ليفرض التعادل بأداء صلب في المجموعة الثانية 6-2، قبل ان تحتدم المواجهة في الثالثة الفاصلة بعدما تقدم شيلتون الذي بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في شوط كسر التعادل 6-1، قبل ان يتمكن كوردا من قلب الطاولة بصورة دراماتيكية والظفر بالمجموعة والمباراة.
وتقام مباراتا ربع النهائي الأخيرتين اليوم الجمعة، فيلعب البلغاري غريغور ديميتروف الثامن عشر الذي تغلب على الإسباني كارلوس ألكاراس الأول في ثمن النهائي، مع التشيلي نيكولاس خارِّي الـ22، والروسي أندري روبليف الخامس مع الفرنسي أوغو أومبير الـ32.
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