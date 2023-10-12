كـــوردا يلحــق بهوركــاتش إلــى نصف النهــائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بات‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المصنف‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬أوّل‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المجري‭ ‬فابيان‭ ‬ماروجان‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭.‬

واحتاج‭ ‬هوركاتش‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و43‭ ‬دقيقة‭ ‬لإنهاء‭ ‬مغامرة‭ ‬ماروجان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أطاح‭ ‬بالنرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وهي‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬بين‭ ‬هوركاتش‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬عالميا‭ ‬وماروجان‭ ‬الـ91‭.‬

واستهل‭ ‬ماروجان‭ ‬المباراة‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتقدم‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬لكن‭ ‬البولندي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬4‭-‬4،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬المجري‭ ‬كسب‭ ‬الشوطين‭ ‬التاليين‭ ‬بكسره‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬وأنهى‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬4‭.‬

واستعاد‭ ‬هوركاتش‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وكسبها‭ ‬بسهولة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬المجري‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الرابع‭ ‬والسادس‭.‬

واشتدت‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬3‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكسب‭ ‬البولندي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬كاسرا‭ ‬إرسال‭ ‬المجري‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬السابع‭ ‬والتاسع‭ ‬وأنهاها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭.‬

ويلتقي‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬6‭-‬7‭ (‬12/10‭)‬،‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬6/8‭).‬

وتأهل‭ ‬كوردا‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

ومع‭ ‬اغلاق‭ ‬سقف‭ ‬الملعب‭ ‬بداعي‭ ‬الامطار‭ ‬جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬نارية‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬بعدما‭ ‬لم‭ ‬تحسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬لمصلحة‭ ‬شيلتون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬ارسالاً‭ ‬ساحقاً‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بسرعة‭ ‬235‭ ‬كيلومترا‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬كوردا‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬ليفرض‭ ‬التعادل‭ ‬بأداء‭ ‬صلب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحتدم‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬شيلتون‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬كوردا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬بصورة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬والظفر‭ ‬بالمجموعة‭ ‬والمباراة‭.‬

وتقام‭ ‬مباراتا‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأخيرتين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيلعب‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬مع‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬خارِّي‭ ‬الـ22،‭ ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬الـ32‭.‬