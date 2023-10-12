ماركيس ينتقل إلى فريق غريزيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لومبوك‭ (‬اندونيسيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سينتقل‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬غريزيني،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ (‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬غريزيني‭ ‬الرديف‭ ‬لدوكاتي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬هوندا‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬ألقابه‭ ‬العالمية‭ ‬الستة‭.‬

وقال‭ ‬غريزيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬‮«‬يسرّ‭ ‬عائلة‭ ‬غريزيني‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬قدوم‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬سيكون‭ ‬حامل‭ ‬لواء‭ ‬فريق‭ ‬غريزيني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شقيقه‭ ‬أليكس‭.‬

وربطت‭ ‬شراكة‭ ‬دامت‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬بين‭ ‬ماركيس‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬وهوندا،‭ ‬أحرز‭ ‬خلالها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬2013،‭ ‬2014،‭ ‬2016،‭ ‬2017،‭ ‬2018‭ ‬و2019،‭ ‬قبل‭ ‬انفصالهما‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬بينهما‭. ‬وانضم‭ ‬ماركيس‭ ‬إلى‭ ‬هوندا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لفئة‭ ‬موتو2‭ ‬عام‭ ‬2012‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬11‭ ‬موسماً،‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬59‭ ‬سباقاً‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬101‭ ‬مرة‭ ‬وانطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬64‭ ‬سباقاً‭.‬

بيد‭ ‬انه‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬سباقاً‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الاربعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬اثر‭ ‬تعرّضه‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الاصابات‭ ‬والكسور‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬وحقق‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬إيميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقال‭ ‬ماركيس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬غريزيني‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمّس‭ ‬لهذا‭ ‬التحدّي‭ ‬الجديد‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قراراً‭ ‬سهلاً‭ ‬لأنه‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المقاييس‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الراحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬وتضع‭ ‬نفسك‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لاستمرار‭ ‬النمو‭.‬

وأشار‭ ‬ماركيس‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬تكييف‭ ‬أسلوب‭ ‬قيادته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬هوندا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً،‭ ‬لكني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬غريزيني‭ ‬بأكمله‭ ‬سيساعدني‭ ‬كثيراً‭. ‬اتوق‭ ‬للتعرف‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬وبدء‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬مالكة‭ ‬غريزيني‭ ‬ناديا‭ ‬بادوفاني‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬للفريق‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬اختيار‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬التسابق‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السعادة‭ ‬لإعلان‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬رسمياً‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬قبل‭ ‬جائزة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬جزيرة‭ ‬لومبوك،‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الموسم‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬هوندا‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدره‭ ‬بريما‭ ‬براماك‭ ‬ريسينغ،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬غريزني‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

ولدى‭ ‬السائقين،‭ ‬يحتل‭ ‬ماركيس‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬64‭ ‬نقطة‭ ‬فقط،‭ ‬بعيداً‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬دراج‭ ‬دوكاتي‭ (‬319‭)‬



