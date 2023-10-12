الحكم على إكليستون بالسجن مع وقف التنفيذ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬عرّاب‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬السابق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بيرني‭ ‬إكليستون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬17‭ ‬شهرًا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بتهمة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬وعدم‭ ‬الإعلان‭ ‬لسلطات‭ ‬الضرائب‭ ‬البريطانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬473‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬المملوكة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2016‭.‬

ودفع‭ ‬إكليستون،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬92‭ ‬عامًا،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ببراءته‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬أخيرًا‭ ‬بالتهم‭ ‬الموجّهة‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬دون‭ ‬الاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬امتثاله‭ ‬للمحاكمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬وتستمر‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭.‬

وقال‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬لمحكمة‭ ‬ساوثوارك‭ ‬كراون‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬بدلة‭ ‬داكنة‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭ ‬رمادية‭: ‬‮«‬أعترف‭ ‬بأنني‭ ‬مذنب‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬إكليستون‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعدم‭ ‬التصريح‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬453‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الخارجية‭ ‬لحكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وأوضح‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ريتشارد‭ ‬رايت‭ ‬أن‭ ‬إكليستون‭ ‬قدَّم‭ ‬إجابة‭ ‬‮«‬كاذبة‭ ‬أو‭ ‬مضللة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ادعائه‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ائتمانات‭ ‬غير‭ ‬معلنة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يدرك‭ ‬الآن‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬البريطاني‭ ‬قد‭ ‬اتهم‭ ‬إكليستون‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬ضريبي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬معقد‭ ‬ودولي‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬كريستين‭ ‬مونتغومري،‭ ‬محامية‭ ‬إكليستون،‭ ‬للمحكمة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬‮«‬يأسف‭ ‬بشدة‭ ‬للوقائع‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‮»‬‭. ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يواجه‭ ‬فيها‭ ‬إكليستون‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬القضاء؛‭ ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬محاكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ودفع‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬التهمة‭ ‬دفع‭ ‬رشوة‭ ‬بخصوص‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬44‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬دفعه‭ ‬لمسؤول‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬البافاري‭ ‬‮«‬بايرن‭ ‬ال‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬غيرهارد‭ ‬غريبكوفسكي،‭ ‬وفي‭ ‬2006‭ ‬و2007،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬شراء‭ ‬حقوق‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭.‬

ويُنسب‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬تُقدر‭ ‬ثروته‭ ‬المالية‭ ‬الصافية‭ ‬بنحو‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬الفضل‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬رياضة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬تجاريًا‭.‬

وأحكم‭ ‬‮«‬مستر‭ ‬إي‮»‬،‭ ‬مالك‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬السابق،‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬فترة‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬منصبه‭ ‬مديراً‭ ‬للفئة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2017‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬المجموعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ليبرتي‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬المالكة‭ ‬الجديدة‭ ‬للحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬خدماته‭.‬