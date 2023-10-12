السعودية الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬واس‭): ‬أسهم‭ ‬شغف‭ ‬المغامرة‭ ‬والتجربة‭ ‬والتحدي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنة‭ ‬رزان‭ ‬العجمي‭ ‬في‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬‮«‬القفز‭ ‬الحُر‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬سعودية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‭ ‬الحر‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ (‬ USPA ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬500‭ ‬قفزة‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وروسيا‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬بدأت‭ ‬رزان‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬المغامرة،‭ ‬بتسلق‭ ‬الصخور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكنت‭ ‬وأجادت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬والتحمل،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬حكماً‭ ‬معتمداً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتسلق‭ ‬في‭ ‬المسابقات،‭ ‬واستمر‭ ‬لديها‭ ‬حب‭ ‬المغامرة‭ ‬لتنقل‭ ‬مواهبها‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‭ ‬الحر،‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬ومسيرة‭ ‬جديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها،‭ ‬لتنال‭ ‬بسبب‭ ‬تميزها‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أول‭ ‬سعودية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‭ ‬الحر،‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرته‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬الإنجازات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬القفز‭ ‬الحُر‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬حيث‭ ‬دفعها‭ ‬شغفها‭ ‬وحبها‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مدربة‭ ‬معتمدة‭ ‬لرياضة‭ ‬القفز‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬لإنشاء‭ ‬مدرسة‭ ‬تعليمية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬العجمي‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬لرياضة‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬ Indoor ‭ ‬ Skydive ‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭/ ‬بوليفارد‭ ‬وورلد‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬برياضة‭ ‬القفز‭ ‬المظلي‭ ‬الحر‭ ‬عالمياً‭.‬