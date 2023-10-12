السعودية الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة - (واس): أسهم شغف المغامرة والتجربة والتحدي لدى المواطنة رزان العجمي في وصولها إلى مراحل متقدمة في رياضة «القفز الحُر»، حتى أصبحت أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر من المنظمة العالمية ( USPA )، كما حققت ما يقارب 500 قفزة خلال سنتين في كل من دول الخليج وإسبانيا، وفرنسا، وروسيا.
وفي التفاصيل، بدأت رزان مسيرتها في رياضات المغامرة، بتسلق الصخور إلى أن تمكنت وأجادت في هذه الرياضة التي تعتمد على القوة والتحمل، حتى أصبحت حكماً معتمداً من الاتحاد السعودي للتسلق في المسابقات، واستمر لديها حب المغامرة لتنقل مواهبها إلى رياضة أخرى هي القفز المظلي الحر، في تجربة فريدة ومسيرة جديدة بالنسبة لها، لتنال بسبب تميزها على لقب أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي الحر، الذي اعتبرته من أعظم الإنجازات بالنسبة لها.
وأكدت أن رياضة القفز الحُر لها دور كبير في حياتها، حيث دفعها شغفها وحبها لهذه الرياضة إلى أن تصبح مدربة معتمدة لرياضة القفز الحر في السعودية، مشيرة إلى أنها تسعى لإنشاء مدرسة تعليمية لهذه الرياضة.
فيما أعلنت العجمي أنها تعمل حالياً على تدريبات لرياضة القفز المظلي بما يسمى «محاكاة القفز المظلي» أو Indoor Skydive في موسم الرياض/ بوليفارد وورلد ابتداءً من 28 أكتوبر 2023م، كما تسعى للاستمرار في المشاركة بالمعسكرات التدريبية والمشاركة في المسابقات لتمثيل المملكة العربية السعودية برياضة القفز المظلي الحر عالمياً.
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