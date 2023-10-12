غالتييه يدرب الدحيل بعد إنهاء عقده مع باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج،‭ ‬أعاد‭ ‬المدرب‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه‭ ‬تصويب‭ ‬بوصلته‭ ‬نحو‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬نادي‭ ‬الدحيل‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وضعت‭ ‬الإدارة‭ ‬القطرية‭ ‬لسان‭ ‬جيرمان‭ ‬حداً‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬لعقد‭ ‬غالتييه‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انتهائه،‭ ‬فغادر‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لسانت‭ ‬إتيان‭ ‬وليل‭ ‬ونيس‭ ‬العاصمة‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الفشل‭ ‬القاري‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وكانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للقطريين‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬يُقال‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

غادر‭ ‬غالتييه‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬سوداوية،‭ ‬إذ‭ ‬أوقف‭ ‬مع‭ ‬نجله‭ ‬جون‭ ‬فالوفيتش‭-‬غالتييه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية،‭ ‬وستتم‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمحكمة‭ ‬في‭ ‬نيس،‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬تمييزية‭ ‬مزعومة‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭.‬

فُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬أوّلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬تمييزية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الانتماء‭ ‬الديني‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬لاعبيه‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مدرباً‭ ‬لنيس‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭.‬

وواجه‭ ‬غالتييه‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬ابريل‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬نشر‭ ‬الصحافي‭ ‬المستقل‭ ‬رومان‭ ‬مولينا‭ ‬ثم‭ ‬راديو‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬السابق‭ ‬لنيس‭ ‬جوليان‭ ‬فورنييه،‭ ‬زعم‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬غالتييه‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬تمييزية‭ ‬تجاه‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬نيس‭.‬

وذكر‭ ‬فورنييه‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬المنسوبة‭ ‬إلى‭ ‬غالتييه‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬أجاب‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬آخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬حقيقة‭ ‬المدينة‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬السود‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وحدثني‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬الفريق‭ ‬بعمق،‭ ‬موضحاً‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬حصر‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المسلمين‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬غالتييه‭ ‬إدلاءه‭ ‬بتصريحات‭ ‬تمييزية‭ ‬حول‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬نيس‭ ‬وقال‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬صُدم‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

وشهد‭ ‬المدافع‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مرسيليا‭ ‬حيث‭ ‬ولد‭ ‬وتكوَّن،‭ ‬وبعد‭ ‬تدريبه‭ ‬سانت‭ ‬إتيان،‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬عندما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

في‭ ‬الموسم‭ ‬التالي،‭ ‬قاد‭ ‬نيس‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬خلفاً‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬لكن‭ ‬المشوار‭ ‬كان‭ ‬قصيراً‭ ‬بسبب‭ ‬اخفاق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية‭ ‬اللتين‭ ‬ودعهما‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬





تعثر‭ ‬مبكر‭ ‬للدحيل‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نشر‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري،‭ ‬رابع‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬والذي‭ ‬ضمّ‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬كوتينيو،‭ ‬بياناً‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬غالتييه‭ (‬57‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬سيخلف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال‭ ‬عنه‭ ‬بالتراضي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

ووصف‭ ‬الدحيل‭ ‬غالتييه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬بصمتها‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الفرنسية‮»‬‭.‬

وسيبدأ‭ ‬غالتييه‭ ‬مهمته‭ ‬مع‭ ‬الدحيل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الفريق‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬ونجومه‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬مواجهة‭ ‬الوكرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بسبب‭ ‬الارتباط‭ ‬القاري‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الدحيل‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬فك‭ ‬الارتباط‭ ‬مع‭ ‬كريسبو‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتضاؤل‭ ‬فرص‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬0-1‭.‬

وتعاقدت‭ ‬إدارة‭ ‬الدحيل‭ ‬مع‭ ‬كريسبو‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬ليقود‭ ‬الفريق‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬وكأس‭ ‬قطر،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬



