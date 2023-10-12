هونيس: بايرن لن يبرم تعاقدات في الانتقالات الشتوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن النادي لا يخطط للتعاقد مع العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية رغم أزمات اللاعبين الأخيرة.
وقال هونيس في مقابلة مع شبكتي «أر.تي.إل» / «إن.تي.في» أمس الخميس: «سنتعاقد مع اللاعبين إذا كان لدينا الشعور وقتها أننا بحاجة لإضافات. ولكن بكل تأكيد لن تكون هناك انتقالات كبيرة».
وأوضح هونيس أن بايرن «مؤسسة تجارية» تريد أن تكون بحالة جيدة في السنوات العشرة المقبلة. وتحدث عن «تصريحات غير حكيمة» من توماس توخيل، مدرب الفريق، والتي أدت لتوقعات كبيرة بين الجماهير.
وطالب توخيل بشكل متكرر، من بين أشياء أخرى، إبرام تعاقدات جديدة في مركز وسط الملعب المدافع.
وقال هونيس: «إذا رأيت ما نملكه على دكة البدلاء في كل مباراة- فقط اللاعبين الدوليين- فليس لدينا فريق ضعيف».
ورحب هونيس بحقيقة أن النادي امتنع عن التعاقد مع جيروم بواتينج، لاعب الفريق السابق الذي توج بكأس العالم 2014، رغم أن الفريق لديه ثلاثة مدافعين فقط من أصحاب الخبرة هم: دايوت أوباميكانو، ماتيس دي ليخت ومين جاي كيم.
ويغيب أوباميكانو عن الفريق في الوقت الحالي بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يتعافى دي ليخت من مشكلة في الركبة.
وقال هونيس إن بايرن لو كان تعاقد مع بواتينج فإنه لن يضمه لقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا، وإذا تعاقد النادي مع مدافع في فترة الانتقالات الشتوية.
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