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هونيس: بايرن لن يبرم تعاقدات في الانتقالات الشتوية

10/12/2023 7:17:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬أولي‭ ‬هونيس،‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرفي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬يخطط‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬رغم‭ ‬أزمات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬هونيس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكتي‭ ‬‮«‬أر‭.‬تي‭.‬إل‮»‬‭ / ‬‮«‬إن‭.‬تي‭.‬في‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬سنتعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬الشعور‭ ‬وقتها‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬لإضافات‭. ‬ولكن‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬انتقالات‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬هونيس‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تجارية‮»‬‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشرة‭ ‬المقبلة‭. ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬غير‭ ‬حكيمة‮»‬‭ ‬من‭ ‬توماس‭ ‬توخيل،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬لتوقعات‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭.‬

وطالب‭ ‬توخيل‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى،‭ ‬إبرام‭ ‬تعاقدات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬المدافع‭.‬

وقال‭ ‬هونيس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬رأيت‭ ‬ما‭ ‬نملكه‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭- ‬فقط‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭- ‬فليس‭ ‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬ضعيف‮»‬‭.‬

ورحب‭ ‬هونيس‭ ‬بحقيقة‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج،‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لديه‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدافعين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬هم‭: ‬دايوت‭ ‬أوباميكانو،‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬ومين‭ ‬جاي‭ ‬كيم‭.‬

ويغيب‭ ‬أوباميكانو‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة،‭ ‬بينما‭ ‬يتعافى‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وقال‭ ‬هونيس‭ ‬إن‭ ‬بايرن‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬بواتينج‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يضمه‭ ‬لقائمة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وإذا‭ ‬تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭.‬

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