في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروباإسبانيا تتفوق واسكتلندا تخفق وتركيا تثأر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شبيلية‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬أخفق‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفته‭ ‬إسبانيا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وسجّل‭ ‬هدفي‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسباني‭ ‬المهاجم‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ (‬74‭) ‬والبديل‭ ‬أويهان‭ ‬سانسيت‭ (‬86‭). ‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬ستيف‭ ‬كلارك‭ ‬تصفيات‭ ‬مثالية،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬خسارته‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬أرجأت‭ ‬حسم‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬بحيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬العشر‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة‭ ‬وثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وفاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسكتلندي‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى،‭ ‬إحداها‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬بالذات‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سكوت‭ ‬ماكتوميني‭ ‬ليثأر‭ ‬الاسبان‭ ‬لخسارتهم‭ ‬الاخيرة‭ ‬ويقلّصوا‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬اسكتلندا‭ ‬المتصدرة‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬علما‭ ‬أنّ‭ ‬الاخيرة‭ ‬خاضت‭ ‬مباراة‭ ‬اكثر‭. ‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬قاد‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬النروج‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قبرص‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ثأرت‭ ‬تركيا‭ ‬لخسارتها‭ ‬من‭ ‬كرواتيا‭ ‬ذهابا‭ ‬بثنائية‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتسيتش،‭ ‬وخرجت‭ ‬منتصرة‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬خارج‭ ‬ارضها‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭. ‬

المنتخب‭ ‬الألباني‭ ‬يعزز‭ ‬صدارته

و عزز‭ ‬منتخب‭ ‬ألبانيا‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬التشيك‭ ‬3‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭.‬

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬ألبانيا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬التشيك‭ ‬عند‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وتقدم‭ ‬جاسير‭ ‬أساني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬تاولانت‭ ‬سيفيري‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬51‭ ‬و73‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬المجموعة،‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬فارو‭ ‬2‭ / ‬صفر‭ ‬وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيباستيان‭ ‬زيمانسكي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬آدم‭ ‬بوكسا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭.‬

ورفع‭ ‬منتخب‭ ‬بولندا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬فارو‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والأخير،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬مولدوفا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬

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