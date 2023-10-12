في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروباإسبانيا تتفوق واسكتلندا تخفق وتركيا تثأر

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شبيلية (أ ف ب) -أخفق المنتخب الإسكتلندي في حسم تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بعد خسارته أمام مضيفته إسبانيا 0-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى أمس الخميس.
وسجّل هدفي المنتخب الاسباني المهاجم ألفارو موراتا (74) والبديل أويهان سانسيت (86).
ويخوض المنتخب الاسكتلندي بقيادة المدرب ستيف كلارك تصفيات مثالية، ما جعله على بعد نقطة واحدة من حسم تأهله الى النهائيات للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه، إلا أنّ خسارته من المنتخب الإسباني أرجأت حسم بطاقة العبور بحيث يتأهل الى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ألمانيا المضيفة وثلاثة منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.
وفاز المنتخب الإسكتلندي بجميع مبارياته الخمس الأولى، إحداها على إسبانيا بالذات 2-0 في الجولة الثانية بفضل ثنائية لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي سكوت ماكتوميني ليثأر الاسبان لخسارتهم الاخيرة ويقلّصوا الفارق الى ثلاث نقاط مع اسكتلندا المتصدرة التي تملك 15 نقطة، علما أنّ الاخيرة خاضت مباراة اكثر.
وضمن المجموعة ذاتها، قاد مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاند النروج إلى فوز كبير على حساب قبرص برباعية نظيفة.
من جهة أخرى، ثأرت تركيا لخسارتها من كرواتيا ذهابا بثنائية ماتيو كوفاتسيتش، وخرجت منتصرة 1-صفر خارج ارضها ضمن المجموعة الرابعة.
المنتخب الألباني يعزز صدارته
و عزز منتخب ألبانيا صدارته للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب التشيك 3 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة.
ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب التشيك عند ثماني نقاط في المركز الثالث، وتقدم جاسير أساني للمنتخب الألباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف تاولانت سيفيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و73.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب البولندي على نظيره منتخب جزر فارو 2 / صفر وتقدم المنتخب البولندي عن طريق سيباستيان زيمانسكي في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف آدم بوكسا الهدف الثاني في الدقيقة 65.
ورفع منتخب بولندا رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب جزر فارو عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير، بفارق سبع نقاط خلف منتخب مولدوفا صاحب المركز الرابع.
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