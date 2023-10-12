((روشن)) شريك مقدم لبطولة ((ليف جولف)) 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة (واس): تعود مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- وللعام الثاني على التوالي، لتقوم بدور الشريك العقاري الرسمي والمقدّم لبطولة «ليف جولف» في جدة في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023 , بعد نجاح الظهور الأول للبطولة في الشرق الأوسط في نادي وملعب الغولف «رويال غرينز» في جدة العام الماضي.
تشهد نسخة هذا العام تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل، إذ تقام منافسات الحدث العالمي على مدار 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في الملعب ذاته في مدينة جدة بمشاركة محترفين من جميع أنحاء العالم الذين يمثلون 12 فريقاً، يتكون كل منهم من أربعة لاعبين، وبحضور جمهور من داخل وخارج المملكة.
وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر عن تطلعهم بشغف إلى نسخة 2023 من بطولة «ليف جولف» التي تواصل ومن خلال استقطاب أفضل لاعبي الجولف في العالم للتنافس في الشرق الأوسط، لتوسيع نطاق هذه الرياضة وزيادة قاعدة مشجعيها مشيراً إلى أنهم أتموا جميع الاستعدادات لتجربة مُثيرة تسلط الضوء مرة أخرى على مكانة المملكة كوجهة مهمة للفعاليات العالمية.
كما ستطلق مجموعة روشن خلال بطولة «ليف جولف»، مبادرة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال رياضة الجولف، وهي مبادرة «الجولف لذوي الهمم ( LIV Ability ) »، وستفعل برنامجًا تدريبيا على ممارسة رياضة الجولف للأفراد ذوي الإعاقة في جميع أنحاء محافظة جدة يستمر مدة أربعة أشهر، إذ تتطلع المبادرة إلى تحقيق ما هو أكبر من مجرد مشاركة هذه الفئة في حدث «ليف جولف جدة 2023»، بل إلى تأسيس قاعدة قوية للمشاركة المستدامة والشاملة في لعبة الجولف، وتعكس هذه المبادرة القيم الأساسية لمجموعة روشن، سواء خلق الفرص أو تعزيز الاستدامة والتحلي بالمسؤولية، وتمكين كل مواطن من ممارسة الرياضة التي يفضلها بحرية.
يذكر، أن مجموعة روشن ارتبطت بقطاع الرياضة من خلال رعاية العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في المملكة، مثل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ودوري روشن السعودي والرعاية البلاتينية لنادي الاتحاد السعودي.
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