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((روشن)) شريك مقدم لبطولة ((ليف جولف)) 2023

10/12/2023 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ (‬واس‭): ‬تعود‭ ‬مجموعة‭ ‬روشن‭ -‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭- ‬وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لتقوم‭ ‬بدور‭ ‬الشريك‭ ‬العقاري‭ ‬الرسمي‭ ‬والمقدّم‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬جولف‮»‬‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023 ‭,‬ ‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬وملعب‭ ‬الغولف‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬غرينز‮»‬‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬تشهد‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تنافسًا‭ ‬قويًا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬تحديد‭ ‬الفائزين‭ ‬بلقبي‭ ‬الفرق‭ ‬والأفراد‭ ‬وضمان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬12‭ ‬فريقاً،‭ ‬يتكون‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬وبحضور‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبّر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬روشن‭ ‬ديفيد‭ ‬جروفر‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬بشغف‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬جولف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وزيادة‭ ‬قاعدة‭ ‬مشجعيها‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬أتموا‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتجربة‭ ‬مُثيرة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬مهمة‭ ‬للفعاليات‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ستطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬روشن‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬جولف‮»‬،‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬تهدف‭ ‬لدمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الجولف‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ (‬ LIV ‭ ‬ Ability ‭) ‬‮»‬،‭ ‬وستفعل‭ ‬برنامجًا‭ ‬تدريبيا‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬إذ‭ ‬تتطلع‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬جولف‭ ‬جدة‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬للمشاركة‭ ‬المستدامة‭ ‬والشاملة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬لمجموعة‭ ‬روشن،‭ ‬سواء‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتحلي‭ ‬بالمسؤولية،‭ ‬وتمكين‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬بحرية‭.‬

يذكر،‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬روشن‭ ‬ارتبطت‭ ‬بقطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مثل‭ ‬جائزة‭ ‬السعودية‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ ‬ودوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬والرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬لنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭.‬


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