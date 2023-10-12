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((دوري الأساطير)) ينطلق من دبي 18 نوفمبر

10/12/2023 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - ‬وام‭: ‬حدد‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لانطلاقة‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬الأساطير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أشهر‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬العالميين‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬بنادي‭ ‬النصر‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬6‭ ‬فرق،‭ ‬أبرزها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ستيل‭ ‬دكتور‭ ‬ريد‭ ‬ديفلز‮»‬‭ ‬ويضم‭ ‬نجوم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابقين‭ ‬رايان‭ ‬جيجز،‭ ‬وديميتار‭ ‬برباتوف،‭ ‬وأنطونيو‭ ‬فالنسيا،‭ ‬وويس‭ ‬براون،‭ ‬ومايكل‭ ‬سلفستر،‭ ‬وخوان‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيرون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬العالم‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نجوم‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابقين‭ ‬ريفالدو،‭ ‬وروبرتو‭ ‬كارلوس،‭ ‬ونجوما‭ ‬عالميين‭ ‬آخرين‭ ‬مثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬روبيرت‭ ‬بيريس،‭ ‬والهولندي‭ ‬كلارنس‭ ‬سيدورف،‭ ‬والإيفواري‭ ‬ديدييه‭ ‬دروجبا‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬محطات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتستضيف‭ ‬دبي‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬تليها‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬لإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬11‭ ‬ضد‭ ‬11‭ ‬لاعبًا‭ ‬ومباريات‭ ‬تمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬بابتكار‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬حيث‭ ‬سيقوم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الدوليون‭ ‬والنجوم‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬لإضفاء‭ ‬لمسة‭ ‬إثارة‭ ‬وجمالية‭ ‬للمباريات‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬استمتاع‭ ‬الجمهور‭.‬

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