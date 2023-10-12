((دوري الأساطير)) ينطلق من دبي 18 نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - وام: حدد مجلس دبي الرياضي 18 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاقة «دوري الأساطير لكرة القدم»، الذي يجمع أشهر نجوم اللعبة العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.
ويشارك في الدوري 6 فرق، أبرزها فريق «ستيل دكتور ريد ديفلز» ويضم نجوم مانشستر يونايتد السابقين رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنطونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سيباستيان فيرون في مواجهة فريق «العالم»، الذي يضم نجوم المنتخب البرازيلي السابقين ريفالدو، وروبرتو كارلوس، ونجوما عالميين آخرين مثل الفرنسي روبيرت بيريس، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيفواري ديدييه دروجبا.
وتقام مباريات هذا الدوري في 6 محطات مختلفة وتستضيف دبي المباراة الافتتاحية، فيما تقام المباراة الثانية في الهند خلال يناير 2024، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة، وفرنسا، قبل العودة إلى دبي لإقامة المباراة النهائية.
وتتنافس الفرق المشاركة في ملعب 11 ضد 11 لاعبًا ومباريات تمتد أكثر من 90 دقيقة بابتكار فريد من نوعه، حيث سيقوم اللاعبون الدوليون والنجوم المشاهير في غير كرة القدم بالمشاركة في ركلات الترجيح في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات تزيد من استمتاع الجمهور.
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