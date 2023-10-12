الأردن ينظم بطولة رباعية اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تتنافس‭ ‬منتخبات‭ ‬الأردن‭ ‬وإيران‭ ‬والعراق‭ ‬وقطر‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الرباعية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي،‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و17‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتدخل‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬ونهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭.‬

وتفتتح‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬يليها‭ ‬مواجهة‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬الخاسران‭ ‬لتحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتترقب‭ ‬الجماهير‭ ‬الأردنية‭ ‬ظهور‭ ‬النجم‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الفرنسية‭ ‬بتسجيله‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬لفريقه‭ ‬مونبلييه‭ (‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬ثوانيها‭ ‬الأخيرة‭)‬،‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬متصدر‭ ‬اللائحة‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

وتعتبر‭ ‬البطولة‭ ‬الودية‭ ‬اختباراً‭ ‬جديداً‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأردن‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬الحسين‭ ‬عموتا‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬النرويج‭ ‬0‭-‬6‭ ‬واذربيجان‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعمري‭ ‬يعتمد‭ ‬عموتا‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬آخرين‭ ‬وهم‭: ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬يزيد‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ (‬الجبلين‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬هادي‭ ‬الحوراني‭ (‬الفتح‭ ‬الرباطي‭ ‬المغربي‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعادة‭ (‬الخور‭ ‬القطري‭)‬،‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ (‬سيلانغور‭ ‬الماليزي‭)‬،‭ ‬احمد‭ ‬العرسان‭ (‬كاظمة‭ ‬الكويتي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬زريق‭ (‬الترجي‭ ‬التونسي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬حشيش‭ (‬العهد‭ ‬اللبناني‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ (‬الشمال‭ ‬القطري‭) ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ (‬الأهلي‭ ‬القطري‭).‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬لائحة‭ ‬المحليين‭ ‬إحسان‭ ‬حداد،‭ ‬مهند‭ ‬خيرالله،‭ ‬يوسف‭ ‬ابو‭ ‬جلبوش،‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان،‭ ‬عبيدة‭ ‬السمارنة،‭ ‬أمين‭ ‬الشناينة‭ (‬الفيصلي‭)‬،‭ ‬فراس‭ ‬شلباية،‭ ‬أنس‭ ‬العوضات،‭ ‬صالح‭ ‬راتب،‭ ‬دانيال‭ ‬عفانة،‭ ‬مهند‭ ‬ابو‭ ‬طه‭ (‬الوحدات‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬نصيب،‭ ‬محمود‭ ‬مرضي،‭ ‬رجائي‭ ‬عايد،‭ ‬مصطفى‭ ‬عيد‭ ‬وسعد‭ ‬الروسان‭ (‬الحسين‭ ‬إربد‭)‬،‭ ‬وحارسي‭ ‬المرمى‭ ‬مالك‭ ‬شلبية‭ (‬الرمثا‭) ‬وأحمد‭ ‬الجعيدي‭ (‬شباب‭ ‬الأردن‭).‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سابعة‭ ‬تضمّ‭ ‬السعودية‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كمبوديا‭ ‬أو‭ ‬باكستان،‭ ‬بينما‭ ‬تلعب‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اوزبكستان‭ ‬وتركمانستان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬أو‭ ‬بوتان‭. ‬أما‭ ‬قطر‭ ‬فتلعب‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الهند‭ ‬والكويت‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬افغانستان‭ ‬أو‭ ‬منغوليا،‭ ‬ويلعب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فيتنام‭ ‬والفلبين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اندونيسيا‭ ‬أو‭ ‬بروناي‭.‬

وأوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والبحرين‭ ‬وماليزيا،‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الإمارات‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وفلسطين،‭ ‬فيما‭ ‬أوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬ولبنان،‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اليابان‭ ‬واندونيسيا‭ ‬وفيتنام‭. ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أعلن‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬الأردنية‭ ‬مجاناً،‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬المقاعد‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭.‬