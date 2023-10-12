Friday, 13 October 2023 03:01 GMT

نتيجة صادمة بتحقيق انفجار أكبر حوض أسطواني بالعالم

10/12/2023 7:14:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لم يتمكّن التحقيق في انفجار حوض عملاق للأسماك في برلين في ديسمبر الماضي من التوصل إلى معرفة السبب الدقيق للكارثة.

وأودى الانفجار بحياة معظم الأسماك الاستوائية التي كان يصل عددها نحو 1400، وفقاً لتقرير نهائي عن القضية صدر الأربعاء.

وقال الخبير كريستيان بونتن الذي أدار التحقيقات إن الحادث قد يكون ناجماً عن واحدة من ثلاث فرضيات، لكنّه أقرّ بأن سببه قد لا يُعرَف يوماً.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عن تقريره المؤلف من 66 صفحة "إنه أمر محبط".

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل "أكوا دوم" البالغ ارتفاعه نحو 15 متراً قد انفجر في ساعة مبكرة من صباح 16 ديسمبر 2022 ما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه كان يحويها في بهو فندق "راديسون بلو" والشوارع المحيطة به.

وأصيب يومها شخصان بجروح طفيفة من جرّاء شظايا الزجاج.

فيما أمكنَ إنقاذ نحو عشر أسماك وإيداعها حدائق حيوانات محلية.

وكان "أكوا دوم" التابع لسلسلة "سي لايف" يوصف بأنّه "أكبر حوض أسطواني في العالم"، وكان مجهّزاً بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.

وسرعان ما استبعد المحققون فرضية استهدافه بعمل تخريبي، مركّزين على العيوب المادية المحتملة العائدة إما إلى مرحلة بنائه قبل عقدين أو إلى مرحلة تجديده عام 2020.

وبعد فحص مئات شظايا زجاج الأكريليك الذي كان الحوض يتشكّل منه، رجّح المحققون أن تكون الكارثة ناجمة عن تدهور بعض أجزاء الحوض أو عن عيوب في الغراء المستخدم لتجميع الألواح، بسبب الأضرار التي لحقت بها أثناء استبدال القاعدة وأحدثت شقوقاً صغيرة.

وشدد بونتن على أن تجنب الانفجار لم يكن ممكنا لموظفي الصيانة. لقد حدث فجأة ومن دون سابق إنذار".

MENAFN12102023000151011027ID1107234850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث