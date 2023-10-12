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استشهاد مواطنة وإصابة نجلها برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

10/12/2023 7:09:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /استشهدت مواطنة وأصيب نجلها، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها، خلال مرورهما
بالقرب من يبرود، شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن المواطنة عجاج، وهي من بلدة دير جرير، أصيبت بعيار ناري في الظهر نقلت إثره إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، ليعلن عن استشهادها لاحقا، فيما أصيب نجلها بالرصاص في القدم والكتف.

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