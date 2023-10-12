الصحة: 1448 شهيدا و6868 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا.

وبينت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.

واشارت وزارة الصحة في بيان لها الى ان نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء