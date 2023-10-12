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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده جراء صاروخ أطلقه حزب الله

10/12/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء.

وحسب ما نقل الإعلام العبري، فقد "قُتل أمس جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله على الموقع العسكري في عرب العرامشة".
وتمت الإشارة إلى أن "المقاتل هو الرقيب (احتياط) ماتانيا ألستر 22 سنة من سدي إيلان مقاتل في الكتيبة 221 لواء كرملي".
وأمس الأربعاء، أعلن حزب الله في بيان أنه "في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة".
وأضاف أن "الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

روسيا اليوم

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