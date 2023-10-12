لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي إن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي.
منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، لتجنب تصعيد واسع النطاق.
وقال ميقاتي الذي عرضت كلمته على القنوات التلفزيونية اللبنانية:“طلبت من وزير الخارجية إرسال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على لبنان”.
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