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لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي

10/12/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي إن لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب القصف الإسرائيلي.
منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، لتجنب تصعيد واسع النطاق.
وقال ميقاتي الذي عرضت كلمته على القنوات التلفزيونية اللبنانية:“طلبت من وزير الخارجية إرسال شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على لبنان”.




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