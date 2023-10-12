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بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

10/12/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصلت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية العديد من الرسائل من داخل سجون الاحتلال لما يتعرض له أسرانا من قطع للماء والكهرباء ومقومات الحياة الأساسية، والتضييق عليهم.
وإزاء ذلك فإن اللجنة الوطنية تتابع بقلق بالغ هذا الامر، وتعلن رفضها القاطع للهجمة الانتقامية على الأسرى كافة وعلى الأسرى الأردنيين بشكل خاص، في كافة سجون الاحتلال.
وإننا في اللجنة الوطنية نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة أسرانا، وندعو المسؤولين الأردنيين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجدية للوقوف بجانب الأسرى ورفع هذا العقاب الجماعي ضد الأسرى العزل بالإضافة إلى إرسال رسائل شديدة اللهجة وتحذير للاحتلال بالتمادي في الانتقام.




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