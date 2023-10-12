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الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

10/12/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلا من بلدة حارس غرب سلفيت، عقب الاعتداء عليه.
وأفاد المواطن الفلسطيني محمد عبيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت نجله يامن (16 عاما)، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، خلال اقتحامها القرية، لافتا إلى أن طفله يعاني مرض السكري وأمراض في القلب.

وفا

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