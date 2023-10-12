الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت
التاريخ
10/12/2023 7:09:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلا من بلدة حارس غرب سلفيت، عقب الاعتداء عليه.
وأفاد المواطن الفلسطيني محمد عبيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت نجله يامن (16 عاما)، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، خلال اقتحامها القرية، لافتا إلى أن طفله يعاني مرض السكري وأمراض في القلب.
وفا
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