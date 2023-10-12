إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة قريتي طورة وظهر المالح، جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ، بأن المواجهات اندلعت بمحاذاة جدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي القريتين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
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