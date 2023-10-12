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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب غرب جنين

10/12/2023 7:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة قريتي طورة وظهر المالح، جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية ، بأن المواجهات اندلعت بمحاذاة جدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي القريتين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.




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