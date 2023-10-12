‎ وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 1537

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت إلى 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
وأضافت الوزارة، أن 32 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب أكثر من 600 آخرين ووصل إلى المستشفيات قرابة 190 جريحا.
MENAFN12102023000208011052ID1107234829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.