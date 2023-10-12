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‎ وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 1537

10/12/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت إلى 1537 شهيدا ونحو 6612 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
وأضافت الوزارة، أن 32 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب أكثر من 600 آخرين ووصل إلى ‌‎المستشفيات قرابة 190 جريحا.




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