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بلينكن يؤكد عدم الإنفاق من الـ6 مليارات دولار الإيرانية في قطر

10/12/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، عدم إنفاق أي من الأموال الإيرانية التي حوّلت إلى قطر مؤخرا كجزء من اتفاق بين واشنطن وطهران أدى إلى إطلاق سراح 5 أميركيين مسجونين في إيران الشهر الماضي.
وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عدم تمكن إيران من الوصول إلى تلك الأموال التي تقدر بـ6 مليارات دولار، حتى الآن.
وتعدّ هذه أموال منقولة من حساب بنكي بكوريا الجنوبية إلى آخر في قطر ضمن اتفاق لتبادل السجناء في وقت سابق هذا العام.
وجاء حديث بلينكن بعد حديث تم تداوله في وسائل إعلام أميركية لنائب وزير الخزانة والي أدييمو والذي قال للنواب الديمقراطيين إن إيران لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى الأموال، وفقا لشخص مطلع على الأمر.




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