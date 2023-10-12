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كييف تحمل الغرب مسؤولية فشل هجومها المضاد

10/12/2023 7:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عزا مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أسباب فشل الهجوم الأوكراني لتأخر إمدادات الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني، واصفا سبب ما حدث بأنه عدم تنفيذ للجدول الزمني.
وكشف بودولياك، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، كيف توسلت كييف في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، موضحا أن الأمر تطلب خوض "مفاوضات نشطة".
وقال ردًا على سؤال حول مدى ارتباط فشل الهجوم الأوكراني بإمدادات الأسلحة: "الأمور كانت تسير ببطء، تم إعداد الجوانب اللوجستية، وكان هناك الكثير من الموافقات، ونتيجة لذلك لم يتم الأمر وفق جداول التسليم المعدة".




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