كييف تحمل الغرب مسؤولية فشل هجومها المضاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عزا مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أسباب فشل الهجوم الأوكراني لتأخر إمدادات الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني، واصفا سبب ما حدث بأنه عدم تنفيذ للجدول الزمني.
وكشف بودولياك، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، كيف توسلت كييف في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، موضحا أن الأمر تطلب خوض "مفاوضات نشطة".
وقال ردًا على سؤال حول مدى ارتباط فشل الهجوم الأوكراني بإمدادات الأسلحة: "الأمور كانت تسير ببطء، تم إعداد الجوانب اللوجستية، وكان هناك الكثير من الموافقات، ونتيجة لذلك لم يتم الأمر وفق جداول التسليم المعدة".
MENAFN12102023000208011052ID1107234827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.