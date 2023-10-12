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الرئيس المصري يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم

10/12/2023 7:09:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة "صامدين وموجودين على أرضهم"، وسط دعوات للقاهرة للسماح بفتح ممر آمن أمام المدنيين المحاصرين داخل القطاع.
ويُعد معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من القطاع.
وتواصل إسرائيل منذ السبت الماضي، قصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم مفاجئ نفذته الحركة على إسرائيل.
وقال السيسي إن مصر ملتزمة بوصول "المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في هذا الوقت الصعب إلى القطاع"، مؤكدا "الموقف الثابت" للقاهرة من ضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
لكنه شدد في خطاب خلال احتفال عسكري على أن يبقى أهالي غزة "صامدين وموجودين على أرضهم".




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