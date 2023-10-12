الرئيس المصري يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة "صامدين وموجودين على أرضهم"، وسط دعوات للقاهرة للسماح بفتح ممر آمن أمام المدنيين المحاصرين داخل القطاع.
ويُعد معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من القطاع.
وتواصل إسرائيل منذ السبت الماضي، قصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم مفاجئ نفذته الحركة على إسرائيل.
وقال السيسي إن مصر ملتزمة بوصول "المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في هذا الوقت الصعب إلى القطاع"، مؤكدا "الموقف الثابت" للقاهرة من ضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
لكنه شدد في خطاب خلال احتفال عسكري على أن يبقى أهالي غزة "صامدين وموجودين على أرضهم".
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