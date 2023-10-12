رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تزوران إسرائيل الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل الجمعة، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنّ فون دير لايين وميتسولا ستعربان خلال الزيارة عن تضامنهما مع قتلى هجمات حماس و"ستلتقيان قيادات إسرائيلية".
وقتل 1200 شخص في إسرائيل، منذ بدء هجوم حماس، ووصل عدد الجرحى إلى 3297 جريحاً، وبلغ عدد الأسرى قرابة 150، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زار إسرائيل الخميس، ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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