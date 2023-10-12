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رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تزوران إسرائيل الجمعة

10/12/2023 7:09:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل الجمعة، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنّ فون دير لايين وميتسولا ستعربان خلال الزيارة عن تضامنهما مع قتلى هجمات حماس و"ستلتقيان قيادات إسرائيلية".
وقتل 1200 شخص في إسرائيل، منذ بدء هجوم حماس، ووصل عدد الجرحى إلى 3297 جريحاً، وبلغ عدد الأسرى قرابة 150، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زار إسرائيل الخميس، ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.




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