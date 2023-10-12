نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مريام‭ ‬فارس‭ ‬فازت‭ ‬وهوجمت‭: ‬عندما‭ ‬تسلمت‭ ‬جائزتها‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ (‬الموريكس‭ ‬دور‭) ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬سعيدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سبقتها‭ ‬السيدة‭ ‬فيروز؛‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬البعض‭ ‬لمقارنة‭ ‬نفسها‭ ‬بفيروز،‭ ‬ولكنها‭ ‬ردت‭ ‬بقولها‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يشبه‭ ‬فيروز‭... ‬عموما‭ ‬جائزة‭ (‬الموريكس‭ ‬دور‭) ‬لمن‭ ‬يدفع‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬غير‭ ‬مهمة‭.‬

ألف‭ ‬مبروك‭ ‬لابنة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سيد‭ ‬البابلي‭: ‬حصلت‭ ‬د‭. ‬إسراء‭ ‬البابلي‭ ‬على‭ ‬درجه‭ ‬الماجستير‭ ‬بامتياز‭ ‬لطب‭ ‬الفم‭ ‬والاسنان‭ ‬في‭ ‬التركيبات‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬طب‭ ‬الفم‭ ‬والاسنان‭ ‬بجامعة‭ ‬المستقبل‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬فيها‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬لطبيبة‭ ‬فاقدة‭ ‬لحاسة‭ ‬السمع‭ ‬منذ‭ ‬الولادة‭. ‬الطبيبة‭ ‬الشابة‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬القاهرة‭... ‬الدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬البحرين‭ ‬وعاشت‭ ‬فيها‭ ‬فتره‭ ‬طويلة،‭ ‬ومازلت‭ ‬اتذكرها‭ ‬وهي‭ ‬طفلة‭ ‬صغيرة‭ ‬عند‭ ‬زيارتي‭ ‬لوالدها‭ ‬في‭ ‬بيتهم‭ ‬الكائن‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬د‭. ‬إسراء‭ ‬ومبروك‭ ‬للأخ‭ ‬الغالي‭ ‬سيد‭ ‬البابلي‭ ‬وزوجته‭ ‬الفاضلة‭. ‬

المتسابقة‭ ‬البحرينية‭ ‬أسما‭ ‬سامي‭: ‬لفتت‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬صوتها‭ ‬وهي‭ ‬تقدم‭ ‬اغنية‭ ‬القلوب‭ ‬الساهية‭ ‬للمطربة‭ ‬الكويتية‭ ‬نوال‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المسابقات‭ ‬‮«‬اكس‭ ‬فاكتور‮»‬‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬دبي،‭ ‬وحازت‭ ‬اعجاب‭ ‬اللجنة‭ ‬والمشاهدين‭. ‬وقد‭ ‬غنت‭ ‬اسما‭ ‬سامي‭ ‬بإحساس‭ ‬عال‭ ‬يلامس‭ ‬الشعور‭. ‬ورغم‭ ‬صغر‭ ‬سنها‭ ‬فإن‭ ‬المدهش‭ ‬انها‭ ‬تغني‭ ‬بتمكن‭ ‬وإحساس‭ ‬يفوق‭ ‬سنها‭ ‬وتجربتها،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬موهبة‭ ‬كبيرة‭... ‬اتمنى‭ ‬دعمها‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬كافة،‭ ‬كما‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تضمها‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬لإبرازها‭ ‬كصوت‭ ‬بحريني‭ ‬جميل‭ ‬وواعد‭ ‬بالنجاح‭. ‬

كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬يتدخل‭ ‬لإنقاذ‭ ‬فتاة‭: ‬تحدث‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬القنوات‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬تدخل‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬لإيقاف‭ ‬زواج‭ ‬بنت‭ ‬عراقية‭ ‬قاصر‭ ‬أرغمها‭ ‬أهلها‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬ستيني‭. ‬واتصل‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬طالبا‭ ‬منه‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬تحلم‭ ‬بمواصلة‭ ‬دراستها‭. ‬وبالفعل‭ ‬تدخل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأوقف‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‭ ‬المخيف‭.... ‬كون‭ ‬كاظم‭ ‬أبا،‭ ‬فقد‭ ‬شعر‭ ‬بحجم‭ ‬المأساة‭. ‬وحسنا‭ ‬ما‭ ‬فعل‭. ‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬عندما‭ ‬كان‭ ‬التلفزيون‭ ‬يستعين‭ ‬بأهل‭ ‬التخصص‭): ‬انتشرت‭ ‬لقطة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬لبرنامج‭ ‬مسابقات‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المذيع‭ ‬البحريني‭ ‬أنور‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬التسعينيات‭. ‬وكان‭ ‬البرنامج‭ ‬يستضيف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬والتمثيل‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭. ‬ومن‭ ‬ضيوف‭ ‬البرنامج‭ ‬المطربتان‭ ‬أحلام‭ ‬ونانسي‭ ‬عجرم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭. ‬أنا‭ ‬كنت‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬الفقرة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وأنا‭ ‬من‭ ‬أحضرها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬ومازلت‭ ‬اتذكر‭ ‬عندما‭ ‬طلبت‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬لها‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬اجرها‭ ‬لشراء‭ ‬ملابس‭ ‬جديدة‭ ‬للظهور‭ ‬بمظهر‭ ‬لائق‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬ورغم‭ ‬صعوبة‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬انني‭ ‬أقنعت‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بصرف‭ ‬المبلغ‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬الطريق‭ ‬وصغيرة‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬وغير‭ ‬معروفة‭. ‬وكنت‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬وشاهدتها‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬اللبناني‭ ‬وتذكرتها‭ ‬ووافقت‭ ‬على‭ ‬مشاركتها‭. ‬واليوم‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬انجح‭ ‬المطربات‭ ‬وأغلاهم‭ ‬اجرا،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بنجاحها‭. ‬البرنامج‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬زمان‭ ‬رئيس‭ ‬الإنتاج‭ ‬المميز‭ ‬قحطان‭ ‬القحطاني‭ ‬الله‭ ‬يمسيه‭ ‬بالخير‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬تنشد‭ ‬عن‭ ‬الحال‭) ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬ألحان‭ ‬وغناء‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭:‬

تنشد‭ ‬عن‭ ‬الحال

هم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الأول‭ ‬تحملته

عنك‭ ‬اتحمل‭ ‬كبير‭ ‬الهم‭ ‬وامشي‭ ‬به

وتنشد‭ ‬عن‭ ‬الحال‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحال