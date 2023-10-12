نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) مرور 50 عاما على بث تلفزيون البحرين: شارك الفنان الدكتور يوسف محمد ببرنامج مميز واستضاف العديد من العاملين في تلفزيون البحرين الذين احيلوا إلى التقاعد. كانت لمسة وفاء جميله من التلفزيون للعاملين المؤسسين. أدار يوسف حوارا جميلا ومؤثرا مليئا بالذكريات والطرائف... يوسف محمد محاور جيد ولديه حضور مميز وعودته إلى التلفزيون تؤكد أن سياسة التلفزيون حاليا عدم اقصاء المواهب الكبيرة في الاعداد والتقديم.. سياسة افتقدناها.
مريام فارس فازت وهوجمت: عندما تسلمت جائزتها من مهرجان (الموريكس دور) في لبنان قالت انها سعيدة للوصول إلى العالمية بعد أن سبقتها السيدة فيروز؛ ما أثار غضب البعض لمقارنة نفسها بفيروز، ولكنها ردت بقولها لا احد يشبه فيروز... عموما جائزة (الموريكس دور) لمن يدفع وهي جائزة غير مهمة.
ألف مبروك لابنة الأستاذ سيد البابلي: حصلت د. إسراء البابلي على درجه الماجستير بامتياز لطب الفم والاسنان في التركيبات الثابتة من كلية طب الفم والاسنان بجامعة المستقبل. وهي المرة الاولى التي تمنح فيها درجة الماجستير في مجال الطب لطبيبة فاقدة لحاسة السمع منذ الولادة. الطبيبة الشابة تشغل منصب أمين عام نقابة أطباء القاهرة... الدكتورة إسراء من مواليد البحرين وعاشت فيها فتره طويلة، ومازلت اتذكرها وهي طفلة صغيرة عند زيارتي لوالدها في بيتهم الكائن بالرفاع الشرقي. ألف مبروك د. إسراء ومبروك للأخ الغالي سيد البابلي وزوجته الفاضلة.
المتسابقة البحرينية أسما سامي: لفتت الأنظار إلى صوتها وهي تقدم اغنية القلوب الساهية للمطربة الكويتية نوال في برنامج المسابقات «اكس فاكتور» في قناة دبي، وحازت اعجاب اللجنة والمشاهدين. وقد غنت اسما سامي بإحساس عال يلامس الشعور. ورغم صغر سنها فإن المدهش انها تغني بتمكن وإحساس يفوق سنها وتجربتها، ما يدل على موهبة كبيرة... اتمنى دعمها من البحرينيين كافة، كما آمل أن تضمها فرقة البحرين للموسيقى لإبرازها كصوت بحريني جميل وواعد بالنجاح.
كاظم الساهر يتدخل لإنقاذ فتاة: تحدث كاظم الساهر خلال لقاء له على احدى القنوات العربية عن أنه تدخل لدى رئيس الوزراء العراقي لإيقاف زواج بنت عراقية قاصر أرغمها أهلها على الزواج من رجل ستيني. واتصل الفنان الكبير برئيس الوزراء العراقي طالبا منه العمل على إنقاذ الفتاة التي تحلم بمواصلة دراستها. وبالفعل تدخل رئيس الوزراء وأوقف هذا الزواج المخيف.... كون كاظم أبا، فقد شعر بحجم المأساة. وحسنا ما فعل.
حكايات فنية (عندما كان التلفزيون يستعين بأهل التخصص): انتشرت لقطة على مواقع التواصل لبرنامج مسابقات من تقديم المذيع البحريني أنور أحمد في حقبة التسعينيات. وكان البرنامج يستضيف العديد من نجوم الغناء والتمثيل في الخليج والعالم العربي. ومن ضيوف البرنامج المطربتان أحلام ونانسي عجرم التي كانت في بداية مشوارها الفني. أنا كنت مسؤولا عن الفقرة الفنية في البرنامج، وأنا من أحضرها إلى البحرين. ومازلت اتذكر عندما طلبت مني أن يدفع لها 500 دولار من اجرها لشراء ملابس جديدة للظهور بمظهر لائق في البرنامج. ورغم صعوبة ذلك إلا انني أقنعت الشؤون المالية بصرف المبلغ. لقد كانت في اول الطريق وصغيرة في السن وغير معروفة. وكنت قد سبق وشاهدتها في التلفزيون اللبناني وتذكرتها ووافقت على مشاركتها. واليوم هي من انجح المطربات وأغلاهم اجرا، وأنا سعيد بنجاحها. البرنامج كان في زمان رئيس الإنتاج المميز قحطان القحطاني الله يمسيه بالخير.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (تنشد عن الحال) من تأليف خالد الفيصل، ألحان وغناء محمد عبده:
تنشد عن الحال
هم جديد على الأول تحملته
عنك اتحمل كبير الهم وامشي به
وتنشد عن الحال هذا هو الحال
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