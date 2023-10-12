فلسطين.. هذه المرة مختلفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لا‭ ‬يهم‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬اليوم،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بالعمل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تبع‭ ‬أي‭ ‬‮«‬فصيل‭ ‬أو‭ ‬حركة‭ ‬أو‭ ‬جماعة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬لأن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليومية،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬المتشدد،‭ ‬لم‭ ‬تترك‭ ‬لأهل‭ ‬فلسطين‭ ‬أي‭ ‬مجال،‭ ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬الأساليب‭ ‬المتغطرسة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وفي‭ ‬اقتحام‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬وفي‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والأبرياء‭ ‬يوميا‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعروبة،‭ ‬يقبل‭ ‬بأن‭ ‬يخرج‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬ويقول‭ ‬عن‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين،‭ ‬إننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬حيوانات‭ ‬وحشرات‭ ‬وليسوا‭ ‬بشرا،‭ ‬وسوف‭ ‬نقتلهم‭ ‬جميعا‭..!! ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعروبة،‭ ‬يقبل‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬الجائر،‭ ‬وقطع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ومنع‭ ‬الماء‭ ‬والدواء‭ ‬والغذاء،‭ ‬وسقوط‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬يوميا‭..!!‬

لم‭ ‬تعد‭ ‬التبريرات‭ ‬الساذجة،‭ ‬وأساليب‭ ‬جلد‭ ‬الذات‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا‭ ‬عند‭ ‬أصحاب‭ ‬العقول‭ ‬والضمائر‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بعملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬مخطئ،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الآن‭ ‬يتحمل‭ ‬عواقب‭ ‬آثار‭ ‬وتداعيات‭ ‬العملية،‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تبطش‭ ‬وبشدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭..!!‬

لم‭ ‬تعد‭ ‬تلك‭ ‬الأحاديث‭ ‬والتبريرات‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا،‭ ‬ولا‭ ‬تلقى‭ ‬اهتماما،‭ ‬ولا‭ ‬توقع‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العربي،‭ ‬لأن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقوم‭ ‬بتلك‭ ‬الانتهاكات‭ ‬يوميا‭ ‬ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬أصلا،‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬وبعدها،‭ ‬فما‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭..‬؟؟‭ ‬وإن‭ ‬صور‭ ‬أسر‭ ‬واختطاف‭ ‬المدنيين‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬يوجد‭ ‬مثلها‭ ‬بالمئات‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬والسجون‭ ‬الإسرائيلية‭.. ‬تلك‭ ‬أسطوانة‭ ‬مشروخة،‭ ‬وشماعة‭ ‬بالية،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬العربي‭.‬

أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬ويجب‭ ‬احترامه‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين‭ ‬هو‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬لفعل‭ ‬أكبر،‭ ‬أشنع‭ ‬ومستمر،‭ ‬وانتهاك‭ ‬متواصل‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬فلسطين،‭ ‬الصغار‭ ‬والنساء،‭ ‬والعجائز‭ ‬والأبرياء،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬وتحميل‭ ‬الإدارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبعات‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وما‭ ‬سيحصل،‭ ‬وما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخطط‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬للنزوح‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭..!!‬

وهنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬كذلك‭ ‬لبلادنا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وما‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأشار‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬أعلنته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬شعبها‭ ‬والدولة‭ ‬المستقلة‭.. ‬بجانب‭ ‬المبادرة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العاجل،‭ ‬مع‭ ‬التحرك‭ ‬نحو‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭.. ‬وهذه‭ ‬مواقف‭ ‬بحرينية‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬والكرامة‭.. ‬

فاللهم‭ ‬احفظ‭ ‬فلسطين‭ ‬وأهلها‭ ‬ومقدساتها‭ ‬ومن‭ ‬فيها‭.‬