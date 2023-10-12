MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصار‭ ‬لزاما‭ ‬مع‭ ‬أوامر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتاريخية‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬دراسة‭ ‬مخططات‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يعانيه‭ ‬سكانها‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬هجرها‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الحديثة‭.‬

وأن‭ ‬يتم‭ ‬إيجاد‭ ‬تخطيط‭ ‬جديد‭ ‬للمدينة‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬ويسمح‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬بأن‭ ‬يعيش‭ ‬أهالي‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مناسب‭ ‬يسمح‭ ‬بإيجاد‭ ‬المواقف‭ ‬وإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬تسمح‭ ‬بدخول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وأن‭ ‬تتخلص‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬العمالة‭ ‬العازبة‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إيجاد‭ ‬منازل‭ ‬حديثة‭ ‬ولكنها‭ ‬تحمل‭ ‬روح‭ ‬الماضي‭ ‬وهويته‭.‬

‭ ‬ونأمل‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مراعاة‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وإيجاد‭ ‬الوسائل‭ ‬لوضعها‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتحقيقها‭ ‬لأهالي‭ ‬المحرق‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬جميعا‭ ‬والذين‭ ‬ساهموا‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬وحضارتها‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬ومال‭ ‬ووقت‭.‬