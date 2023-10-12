(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كان أهل المحرق يشتكون حين كانوا يعيشون بها أكثر من أمر أولها العمالة الأجنبية من العزاب وسكنهم بين البيوت ما يسبب للناس الخوف على أهلهم إذا ما غادروا المنزل وكانوا غير قادرين حتى على السير في الطرقات أو الذهاب إلى الأسواق خوفا من التعرض للأذى من هذه العمالة، وكانوا يشتكون ضيق الطرقات وعدم وجود المواقف وعدم القدرة حتى على دخول سيارات الإسعاف لو احتاج أي شخص إليها، إضافة إلى قدم البيوت وتهالكها.
وصار لزاما مع أوامر جلالة الملك المعظم بتطوير مدينة المحرق مع الحفاظ على هويتها الحضارية والتاريخية أن تتم دراسة مخططات المدينة القديمة إلى جانب ما كان يعانيه سكانها الذين اضطروا مع الوقت إلى هجرها إلى المناطق الحديثة.
وأن يتم إيجاد تخطيط جديد للمدينة يحافظ على هويتها ويسمح في نفس الوقت بأن يعيش أهالي المدينة في وضع مناسب يسمح بإيجاد المواقف وإيجاد طرق تسمح بدخول سيارات الإسعاف وأن تتخلص من مشكلة العمالة العازبة وأن يتم إيجاد منازل حديثة ولكنها تحمل روح الماضي وهويته.
ونأمل مع انطلاق خطة تطوير المحرق أن تتم مراعاة كل تلك الاحتياجات وإيجاد الوسائل لوضعها موضع التنفيذ وتحقيقها لأهالي المحرق الذين لهم مكانة خاصة في نفوس أهل البحرين جميعا والذين ساهموا وبشكل كبير في بناء تاريخ البحرين وحضارتها بكل ما يملكونه من جهد ومال ووقت.
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