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موارد اليوم.. ثروات الغد - 2

10/12/2023 7:06:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البشرية في مواجهة غول الذكاء الاصطناعي

الــــثــــــروة الــحــقــيــقـــيـــة لـلأمــــم هـــي ثــــروة الــتــفـــكــيــــر والإرادة

تـهديــدات جـسـيــمـة لـلأمــن الـقــومــي واســتـقـرار المـجـتـمـعـات



المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ12‭ ‬ونظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭ ‬هيمنت‭ ‬عليه‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬القضايا،‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬عموما‭.‬

الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬هيمنت‭ ‬على‭ ‬اسهامات‭ ‬الخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬ناقشوا‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬اشبه‭ ‬بغول‭ ‬يهدد‭ ‬البشرية‭. ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬ان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يحمل‭ ‬اخطارا‭ ‬داهمة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬بأسرها،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الجدية‭ ‬بكيفية‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬ينكر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬جوانب‭ ‬إيجابية‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬نستفيد‭ ‬منها‭.‬

الخبراء‭ ‬والمتخصصون‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬اتفقوا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد،‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجتمعات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مبادئ‭ ‬توجيهية‭ ‬لكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وخاصة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والمخاوف‭ ‬التي‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حيال‭ ‬انتشار‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تطورها‭ ‬المتسارع‭ ‬واقتحامها‭ ‬لكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬وجوانب‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭. ‬

سنعرض‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬لأهم‭ ‬ما‭ ‬اثير‭ ‬بخصوص‭ ‬القضية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬إليها‭ ‬المنتدى‭.‬

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أخطار‭ ‬داهمة

الخبراء‭ ‬والمختصون‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬نظمها‭ ‬المنتدى‭ ‬عددوا‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭ ‬تمثل‭ ‬أخطارا‭ ‬داهمة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭.‬

الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬الظاهري،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دبي،‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬القراصنة‭ ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مهاجمة‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬والأفراد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تأمين‭ ‬مستقبلنا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬العالم‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬الظاهري‭ ‬مراحل‭ ‬تطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي ChatGPT ، وقال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬جديدة‭ ‬أكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬تحمل‭ ‬صفات‭ ‬إبداعية‭ ‬بشرية‭ ‬عاطفية‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المستخدم،‭ ‬وحتى‭ ‬أنها‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتلاعب‭ ‬بالعقل‭ ‬البشري‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬توكل‭ ‬إليها،‭ ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬الخطورة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وكيف‭ ‬نقنن‭ ‬ونحوكم‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬ونشرها‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬نترك‭ ‬مجالاً‭ ‬لقراصنة‭ ‬الإنترنت‭ ‬باستغلال‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬الابتزاز‭ ‬والتخريب‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬ومعرفة‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الموجودة‭ ‬والمتوقعة‭. ‬

وفي‭ ‬محاضرة‭ ‬ألقاها‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التسامح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬تطرق‭ ‬سيف‭ ‬مخير‭ ‬استشاري‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬‮«‬التطرف‭ ‬السيبراني‮»‬‭ ‬يتمثل‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والدور‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬في‭ ‬الأفكار‭ ‬المتطرفة‭ ‬والهدامة،‭ ‬وهو‭ ‬تهديد‭ ‬خطير‭ ‬للمجتمعات،‭ ‬حيث‭ ‬ينشر‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنف‭. ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمتطرفين‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الأفراد‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬العناصر‭ ‬والجهات‭ ‬الإجرامية،‭ ‬وأن‭ ‬أول‭ ‬أهدافهم‭ ‬تكون‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وشركات‭ ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬البرامج‭ ‬الخبيثة‭ ‬وعمليات‭ ‬التصيّد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬والهندسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أبرز‭ ‬أدواتهم‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭.‬

وأوضح‭ ‬سيف‭ ‬مخير‭ ‬أن‭ (‬4.24‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬متوسط‭ ‬كلفة‭ ‬عمليات‭ ‬اختراق‭ ‬البيانات‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬السيبراني،‭ ‬وأن‭ ‬الزيادة‭ ‬المتوقعة‭ ‬لهذه‭ ‬الهجمات‭ ‬ستكون‭ ‬20‭% ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬وأن‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تعرضوا‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭. ‬

وأكد‭ ‬سيف‭ ‬مخير‭ ‬أن‭ ‬التسامح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬يواجه‭ ‬تحديات‭ ‬أبرزها‭ ‬انتشار‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وصعوبة‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المجرمين‭ ‬وعدم‭ ‬الإلمام‭ ‬الكافي‭ ‬بقوانين‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وسهولة‭ ‬التعرض‭ ‬للمضايقات‭ ‬في‭ ‬الانترنت‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬التسامح‭.‬

علي‭ ‬عوض‭ ‬الله،‭ ‬مدير‭ ‬برامج،‭ ‬استعرض‭ ‬مفهوم‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬تقنيات‭ ‬هذه‭ ‬الثورة‭ ‬هي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والعملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والبلوكشين‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والميتافيرس‭ ‬والروبوتات‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬تواجه‭ ‬عدة‭ ‬تحديات‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والدول‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬وتعطل‭ ‬الأنظمة‭ ‬والشبكات‭ ‬وتسرق‭ ‬البيانات‭ ‬الحساسة‭. ‬وتهدد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للدول،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعطل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬مثل‭ ‬النقل‭ ‬والطاقة،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزعزع‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الشائعات‭ ‬والأكاذيب‭.‬

في‭ ‬المنتدى‭ ‬عقدت‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أخلاقيات‭ ‬الروبوت‭... ‬ما‭ ‬تنبأ‭ ‬به‭ ‬أسيموف‮»‬‭ ‬استلهاما‭ ‬لتوقعات‭ ‬كاتب‭ ‬روايات‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬الروسي‭ ‬إسحاق‭ ‬أسيموف،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬من‭ ‬وضعوا‭ ‬توجيهات‭ ‬وقواعد‭ ‬لبرمجة‭ ‬الروبوتات‭ ‬وبرمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منذ‭ ‬أربعينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

‭ ‬الجلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬بداية‭ ‬قضية‭ ‬مهمة‭ ‬هي‭ ‬كيفية‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للتطبيقات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭. ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الكويتي‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬السيبرانيّ‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬قال‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭: ‬‮«‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كنز‭ ‬كبير،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بمسؤولية،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬إجراءات‭ ‬وسياسات‭ ‬لحوكمة‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتلافي‭ ‬التغير‭ ‬المتسارع‭ ‬والعشوائي‭ ‬وتجاوز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬

الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الخليجية‭ ‬لوضع‭ ‬قوانين‭ ‬وتشريعات‭ ‬تعزز‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬وخصوصية‭ ‬المستخدمين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يساعد‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمام‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬للتحدث‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬أمام‭ ‬شركات‭ ‬التقنية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬ومحاسبتها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أخلت‭ ‬بالمحاذير‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬قدرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الكبرى‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كوادر‭ ‬بشرية‭ ‬إضافية،‭ ‬وقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المخاوف‭ ‬الحالية‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية،‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬0‭.‬1‭% ‬من‭ ‬بين‭ ‬2000‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭.‬



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الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعليم

من‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬المنتدى‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬علاقته‭ ‬بالتعليم‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭.‬

‭ ‬الدكتور‭ ‬تشا‭ ‬إنهيوك‭ ‬قائد‭ ‬فريق Digital Twin TF في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرئاسية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬قال‭: ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يتيح‭ ‬للكثيرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬بكلفة‭ ‬منخفضة‭ ‬وبسرعة‭ ‬عالية،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬لا‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المربين‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬فهي‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلاب‭ ‬والمعلمين‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التعلم‭ ‬والإبداع؛‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬الصفات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬المعلم،‭ ‬مثل‭ ‬فهم‭ ‬الغرض‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعاطف،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬بعض‭ ‬المخاطر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‭ ‬وأخلاقي‮»‬‭.‬

جيفري‭ ‬ألفونسو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬ألف‮»‬‭ ‬للتعليم‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬المدرسين‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالأدوار‭ ‬التربوية‭ ‬والإرشادية‭ ‬والتفاعلية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المعلم،‭ ‬كالتحفيز‭ ‬والشرح‭ ‬والحوار‭ ‬والإشراف،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬نفسه‭ ‬بحسب‭ ‬ظروف‭ ‬وحالات‭ ‬كل‭ ‬طالب،‭ ‬كالقدرات‭ ‬والاهتمامات‭ ‬والخبرات‮»‬‭.‬

جويدو‭ ‬بيرتوتشي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ Governance Solutions International ‭: ‬قال‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬يبقى‭ ‬المعلم‭ ‬سيد‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬استبداله‭ ‬بأي‭ ‬برنامج‭ ‬أو‭ ‬آلة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬إليها،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نوسع‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬نزود‭ ‬بها‭ ‬تلك‭ ‬الأدوات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬شفافة‭ ‬ودقيقة‭ ‬أكثر‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬استمرار‭ ‬مراجعة‭ ‬جودة‭ ‬وفاعلية‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬المعلمين‭ ‬والطلاب‭ ‬بالفوائد‭ ‬والمخاطر‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتدريبهم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‭ ‬ونقدي‮»‬‭.‬

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في‭ ‬حب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية

‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والشباب‭. ‬

‮«‬مجلس‭ ‬شباب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمركز‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬نظم‭ ‬فعالية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬جلسة‭ ‬ضاد‭ ‬تنطق‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬عرض‭ ‬ثمانية‭ ‬شباب‭ ‬تجاربهم‭ ‬مع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬واستهل‭ ‬الحديث‭ ‬محمد‭ ‬الحساني‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬لمحات‭ ‬إلى‭ ‬الدلالات‭ ‬اللغوية‭ ‬لأسماء‭ ‬المواضع‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬الإمارات‮»‬،‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬اختزال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬النحو‭ ‬والصرف‭ ‬والقواعد،‭ ‬وأن‭ ‬المدخل‭ ‬الأنسب‭ ‬لتحبيب‭ ‬لغة‭ ‬الضاد‭ ‬وغرسها‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الهادف‭ ‬والممتع‭.‬

وتناولت‭ ‬سارة‭ ‬عابدي‭ ‬دور‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالخط‭ ‬العربي‭ ‬وجمالياته‭ ‬كمحفز‭ ‬لتوصيل‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬الفن،‭ ‬فيما‭ ‬عرضت‭ ‬فاطمة‭ ‬العامري‭ ‬تجربتها‭ ‬التي‭ ‬تبلورت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عالم‭ ‬فطيم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ودمجها‭ ‬بورش‭ ‬عمل‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬الأشغال‭ ‬اليدوية‭ ‬والفنون‭.‬

وتحدث‭ ‬عمار‭ ‬سوسو‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لخدمتها،‭ ‬وقدم‭ ‬شرحًا‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬مثل‭ ‬تطبيق‭ ‬المشكِّل‭ ‬الآلي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬مؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وبحثية‭ ‬إماراتية‭.‬

وخلال‭ ‬مشاركته‭ ‬قال‭ ‬صانع‭ ‬المحتوى‭ ‬وصاحب‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بالفصحى‮»‬‭ ‬عامر‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬جاذبة‭ ‬للجمهور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بتقديم‭ ‬محتوى‭ ‬عربي‭ ‬يهم‭ ‬الجمهور،‭ ‬لكسر‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬وتفترض‭ ‬صعوبتها‭ ‬أثناء‭ ‬الدراسة‭ ‬وتعليم‭ ‬القواعد‭ ‬بأسلوب‭ ‬غير‭ ‬سلس‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬نقلت‭ ‬ميسم‭ ‬عزام‭ ‬تجربتها‭ ‬حول‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الترفيهي‭ ‬العربي،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لمحتوى‭ ‬مسلسلات‭ ‬الكرتون‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬حب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬واجتذاب‭ ‬جمهور‭ ‬الأطفال‭ ‬واليافعين‭ ‬لاستهلاك‭ ‬المحتوى‭ ‬الناطق‭ ‬بالعربية‭.‬

وغير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬الترفيه‭ ‬تحدثت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬عن‭ ‬القصة‭ ‬العربية‭ ‬المصورة،‭ ‬وأهمية‭ ‬الاعتناء‭ ‬بجودة‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬المانغا‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬الصغار‭ ‬واليافعون‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬ثقافتهم‭ ‬وحبهم‭ ‬للغة‭. ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬رشدان‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬قيمة‭ ‬وأثر‭ ‬المسابقات‭ ‬وإحياء‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬بجماليات‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والغنى‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعرفي‭ ‬الذي‭ ‬يميزها‭.‬



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التوصيات

في‭ ‬ختام‭ ‬اعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬ألقى‭ ‬طارق‭ ‬علاي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحوارات‭ ‬الثرية‭ ‬والتجارب‭ ‬الملهمة،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬متحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬ومتعاون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الطموحات،‭ ‬وأن‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬المجتمعات‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬حافز‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬مبدعة‭ ‬للمشكلات‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬مجتمعات‭ ‬العالم‭. ‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬المنتدى‭ ‬أن‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للأمم‭ ‬هي‭ ‬ثروة‭ ‬التفكير‭ ‬والإرادة،‭ ‬فجميع‭ ‬الثروات‭ ‬المادية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬حضارة‭ ‬وتقدم،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تدار‭ ‬بثقافة‭ ‬مؤمنة‭ ‬بإمكانية‭ ‬التطور،‭ ‬ومدركة‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬الواقع‭ ‬يبدأ‭ ‬بتغيير‭ ‬الذات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬السائدة‭ ‬ووضع‭ ‬تصورات‭ ‬طموحة‭ ‬وواعية‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأصدر‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اعماله‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭:‬

* ‭ ‬تعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬لاستشراف‭ ‬الموارد‭ ‬واستثمارها‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬التنموية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروات‭ ‬غير‭ ‬المادية‭ ‬وتحديد‭ ‬اتجاهها‭ ‬المستقبلي‭.‬

*
‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬برامج‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الداعمة‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وللجهود‭ ‬الاتصالية‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬آليات‭ ‬توظيف‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬لتكون‭ ‬خيار‭ ‬المستقبل‭ ‬وتعمم‭ ‬فكر‭ ‬المدن‭ ‬المستدامة،‭ ‬ضمن‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬مساعي‭ ‬الاستدامة‭ ‬وترشيد‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والاستخدام‭ ‬الحكيم‭ ‬للممتلكات‭. ‬

*
‬الاهتمام‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬لرصد‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬اللازم‭ ‬للموظفين‭.‬

* ‭ ‬تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ذي‭ ‬الغايات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬بحثي‭ ‬لإصلاح‭ ‬وزراعة‭ ‬الصحراء‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬وجودة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للمستكشفين‭ ‬الجدد،‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬احتضان‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬استثمار‭ ‬موارد‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إنتاجية‭ ‬جديدة‭.‬

* ‭ ‬استحداث‭ ‬منهج‭ ‬أكاديمي‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الصفوف‭ ‬الأساسية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬أخلاقيات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الموارد‮»‬،‭ ‬واستحداث‭ ‬منهج‭ ‬أكاديمي‭ ‬جامعي‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬التنموية‭ ‬للموارد‭ ‬والثروات‮»‬‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬نظريات‭ ‬وآليات‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬للموارد‭ ‬واستثمار‭ ‬الثروات،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الثروات‭ ‬غير‭ ‬المادية‭ ‬وتحفيز‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬والاستشرافي‭ ‬حول‭ ‬ثروات‭ ‬المستقبل‭.‬

*
‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬واتصالي‭ ‬داعم‭ ‬لبرامج‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬ويقدم‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬للثروات‭ ‬وبنائها‭ ‬واستثمارها‭ ‬ويركز‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية،‭ ‬لذلك‭ ‬أوصى‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬بضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬تستهدف‭ ‬إدارات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام،‭ ‬وإنتاج‭ ‬مضامين‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬إعلام‭ ‬الميتافيرس‭ ‬وإعلام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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