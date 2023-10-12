هل يجب مكافأة الأطفال بالمال عند حصولهم على درجات عالية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ووفقا‭ ‬له،‭ ‬يعطي‭ ‬التحفيز‭ ‬بالمال،‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المال‭ ‬لشراء‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭ -‬ألعاب،‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬جديد‭. ‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كقاعدة‭ ‬عامة،‭ ‬تزداد‭ ‬المحفزات‭ ‬المالية‭ ‬تدريجيا،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الأولاد‭ ‬يبدأون‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬المال‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭. ‬ويقول‭:‬‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تعطي‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬لكنها‭ ‬تتوقف‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬تتفوق‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الإيجابية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬البداية‭. ‬

لأن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تعطي‭ ‬الطفل‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السلع‭ ‬والمال‭ ‬ممكنة‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬مخاوف‭ ‬أخرى‭: ‬أولا،‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬المحفزات‭ ‬المالية،‭ ‬تتوقف‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭. ‬

ثانيا،‭ ‬عندما‭ ‬نحول‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الدافع‭ ‬التعليمي‭ ‬إلى‭ ‬الدافع‭ ‬النقدي،‭ ‬يفقد‭ ‬الطالب‭ ‬الحافز‭ ‬لاكتساب‭ ‬معارف‭ ‬جديدة،‭ ‬ويركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭. ‬

وإذا‭ ‬تعمقنا‭ ‬أكثر،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬حفزهم‭ ‬المال‭ ‬عند‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬يتوقفون‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يفهمون‭ ‬ما‭ ‬حاجتهم‭ ‬إليها‮«‬‭. ‬

ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحوافز‭ ‬مقبولة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هدف‭ ‬الآباء‭ ‬تعليم‭ ‬أطفالهم‭ ‬كيفية‭ ‬تخطيط‭ ‬الميزانية‭ ‬الشخصية‭ ‬والتصرف‭ ‬بأموالهم‭.‬