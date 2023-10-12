أحـذيـة ((مـيـزون مـارجـيـلا)) ذات شكل الحافر أصبحت الأكثر شعبية في العالم

يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تابي‮»‬‭ ‬هي‭ ‬أحذية‭ ‬تشبه‭ ‬الحوافر‭ ‬بأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواعها‭. ‬وينقسم‭ ‬إصبع‭ ‬الحذاء‭ ‬إلى‭ ‬قسميْن،‭ ‬وجزؤه‭ ‬الأول‭ ‬لإصبع‭ ‬القدم‭ ‬الكبير‭ ‬والآخر‭ ‬لباقية‭ ‬الأصابع‭. ‬وأصبحت‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحذية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ماري‭ ‬جين‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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