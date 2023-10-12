Friday, 13 October 2023 02:59 GMT

أحـذيـة ((مـيـزون مـارجـيـلا)) ذات شكل الحافر أصبحت الأكثر شعبية في العالم

10/12/2023 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬منصة‭ ‬لست‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬سلوك‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموضة،‭ ‬أنواع‭ ‬الأحذية‭ ‬الأكثر‭ ‬رواجا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬لست‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬موديلا‭ ‬لحذاء‭ ‬‮«‬تابي‮»‬‭ ‬النسائي‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬حوافر‭ ‬الأيائل،‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المحللين،‭ ‬وهو‭ ‬تابع‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬ميزون‭ ‬مارجيلا‮»‬‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تابي‮»‬‭ ‬هي‭ ‬أحذية‭ ‬تشبه‭ ‬الحوافر‭ ‬بأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواعها‭. ‬وينقسم‭ ‬إصبع‭ ‬الحذاء‭ ‬إلى‭ ‬قسميْن،‭ ‬وجزؤه‭ ‬الأول‭ ‬لإصبع‭ ‬القدم‭ ‬الكبير‭ ‬والآخر‭ ‬لباقية‭ ‬الأصابع‭. ‬وأصبحت‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحذية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ماري‭ ‬جين‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة،‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN12102023000055011008ID1107234807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث